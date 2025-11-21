Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ήπειρο: Υπερχείλισε ο Καλαμάς, πλημμύρες στον κάμπο Σαγιάδας

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ήπειρο από τις πρώτες πρωινές ώρες με σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Τα καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα που εκδηλώνεται και στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων που δοκιμάζει τις αντοχές του.

Τα ποτάμια έχουν φουσκώσει σε όλη την Ήπειρο και από το βράδυ της Πέμπτης ο Καλαμάς υπερχείλισε στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Η Πολιτική Προστασία είναι επί ποδός και συστήνει μεγάλη προσοχή και αποφυγή των μετακινήσεων αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος.

Όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο αθροιστικός υετός από την αρχή της Τρίτης 18/11 έως τις 10:30 της Πέμπτης 20/11 ξεπέρασε κατά τόπους τα 200 χιλιοστά σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικού υετού καταγράφηκε στον σταθμό της Κόνιτσας και ήταν ίσο με 246.8 χιλιοστά. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους 543 ενεργούς σταθμούς του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ποσοστό ~ 5%) ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει αυτή τη στιγμή

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Καλαμάς, διακοπή κυκλοφορίας στην Νεράιδα

Ως αποτέλεσμα της αυξημένης ποσότητας νερού που έχει πέσει στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το 8ο μέχρι το 11ο χιλιόμετρο στη Σκάλα Φιλιατών και διεξάγεται από παράπλευρες επαρχιακούς οδούς.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί απαγορευτική σήμανση από το Αστυνομικό τμήμα Φιλιατών για τους οδηγούς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην οδική σύνδεση Σαγιάδας προς τον Συνοριακό σταθμό Μαυροματίου λόγω συχνής κατάπτωσης βράχων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Πλημμύρες στον κάμπο Σαγιάδας με εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στον κάμπο της Σαγιάδας, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες, καλύπτοντας μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών με νερό. Από τις εικόνες που καταγράφονται σήμερα, φαίνεται ότι πορτοκαλεώνες και μανταρινιές έχουν βυθιστεί στη λάσπη, με την πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους να είναι πλέον αδύνατη.

Τα νερά έχουν εισχωρήσει βαθιά μέσα στα χωράφια, δημιουργώντας λίμνες που απειλούν τόσο την παραγωγή όσο και τη βιωσιμότητα των δέντρων. Η στάθμη του νερού συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένα σημεία, ενώ πολλά κανάλια απορροής έχουν υπερχειλίσει.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας βρίσκονται στην περιοχή, καταγράφοντας τις ζημιές και προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τη ροή των υδάτων όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την έκταση της καταστροφής, καθώς η μεγάλη διάρκεια παραμονής του νερού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα και στην επόμενη παραγωγική περίοδο.

Τσατραφύλλιας: Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, στην περιοχή της Ηπείρου έχει πέσει τις τελευταίες 72 ώρες νερό 50 ημερών!

Μάλιστα όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος τα φαινόμενα θα επιμείνουν με εμμονικό χαρακτήρα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Αποκλείστηκε η Ιερά Μονή Στομίου

Μετά από τριάντα ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, υπερχείλισε χείμαρρος κοντά στην Μονή Στομίου, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί.

Την είδηση του αποκλεισμού της Μονής έκανε γνωστή η ίδια η Μονή μέσα από την σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα με αφορμή το γεγονός αυτό, σημείωσε παράλληλα την ανάγκη κατασκευής μιας μικρής γέφυρας.

Έμμεσα τοποθετείται και στην συζήτηση που έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες για τα έργα βελτίωσης στο μονοπάτι, υποστηρίζοντας ότι οι βελτιώσεις θα βοηθήσουν την Μονή να έχει πρόσβαση όλη την διάρκεια του χρόνου.

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Στην περιοχή της Τύμφης μέχρι το Μέτσοβο βρέχει συνεχώς για πάνω από 30 ώρες. Όπως βλέπετε στο επισυναπτόμενο βίντεο η Μονή Στομίου έχει αποκλεισθεί από τον χείμαρρο που διέρχεται πριν από την τελευταία ανηφόρα του δρόμου προς τη Μονή. Στον χείμαρρο αυτό καλό είναι να κατασκευαστεί μια μικρή γέφυρα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και να μην κινδυνεύσει κάποιος ορειβάτης ή προσκυνητής. Αν συμβεί στους μοναχούς της Μονής το διάστημα υπερχείλισης του χειμάρρου αυτού κάποιο πρόβλημα υγείας με ανάγκη μετάβασης σε νοσοκομείο, θα κινδυνεύσουν τα μέγιστα. Η μικρή γέφυρα δεν θα χαλάσει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα εξασφαλίσει τη σταθερή σύνδεση της Μονής με την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Κάποιοι αντιδρούν για μερικές βελτιώσεις του δρόμου χωρίς να σκέφτονται τις ανάγκες της Μονής. Οι βελτιώσεις του δρόμου θα βοηθήσουν τη Μονή να εξασφαλίζει όλη τη διάρκεια του έτους ακώλυτα τα αναγκαία και να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια, που δημιουργούνται από τους προσκυνητές. Με τον αποκλεισμό η Μονή δεν μπορεί να δέχεται επισκέπτες και προσκυνητές».

Προβλήματα στην υδροδότηση από την συνεχή βροχόπτωση

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Ο Δήμος Ζαγορίου ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες στον Δήμο Ζαγορίου.

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου, ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Γεώργιος Σουκουβέλος, ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ επαρχιακές, δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω πτώσεων πρανών και καθιζήσεων.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι πολλά ρέματα έχουν μπαζωθεί από φερτά υλικά και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, έχουν υποστεί βλάβες. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις Δ.Ε. Τύμφης, Κεντρικού Ζαγορίου, Βωβούσας και Παπίγκου.

Στην επιστολή ζητείται η άμεση έκδοση απόφασης για κήρυξη έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Ζαγορίου, για τουλάχιστον τρεις μήνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των δημοτών.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι απαιτούμενοι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό υπερβαίνουν τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου, καθιστώντας την κήρυξη έκτακτης ανάγκης αναγκαία.

Με πληροφορίες από thespro.gr, epiruspost.gr, meteo.gr

