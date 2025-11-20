Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό οικογένειας από ΙΧ

Τοιχίο κατέρρευσε στον κεντρικό δρόμο απέναντι από το πρώην δημαρχείο Αχιλλείου.

Σοβαρά προβλήματα και ζημιές συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με τα σημαντικότερα ζητήματα να εντοπίζονται στο κεντρικό τμήμα του νησιού.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι με το παιδί τους από ΙΧ που είχε παγιδευτεί στη μέση πλημμυρισμένου δρόμου στον Άγιο Προκόπιο.

Επίσης υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό στο σημείο όπου η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε αμάξι που είχε εγκλωβιστεί στα νερά.

Σε κοντινή απόσταση από την πλημμυρισμένη διασταύρωση, τμήμα τοιχίου κατέρρευσε απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Αχιλλείου, με αποτέλεσμα υλικά να φράξουν τον κεντρικό δρόμο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγιοι Δέκα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

