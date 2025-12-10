Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του

Ένα απίστευτο και βαθιά ανησυχητικό περιστατικό ήρθε στο φως στην Αμαλιάδα, όπου ένας 14χρονος, μαθητής Γυμνασίου, φέρεται να εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του, απειλώντας τον ότι θα τον χτυπήσει και εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του – μέσα από τις οικονομίες των γονιών του. Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το σοκαριστικό ποσό των… 8.200 ευρώ.

Μετά την καταγγελία, οι άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου. Εκεί εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και στη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

