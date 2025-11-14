Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

Στις 9 Νοεμβρίου τα τρία μέλη του κυκλώματος τον άρπαξαν από την περιοχή των Γλυκών Νερών, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον περιέφεραν σε διάφορα μέρη της Αττικής

Newsbomb

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας ανήλικος φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού, απαγωγής και ξυλοδαρμού από κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες – δύο νεαροί ηλικίας 20 και 25 ετών, και ακόμη ένα άτομο – παρέδωσαν στα μέσα Οκτωβρίου στον 16χρονο μισό κιλό ακατέργαστη κάνναβη, ζητώντας να το πουλήσει και να αποδώσει το ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο ανήλικος ανέφερε στην Αστυνομία ότι τα πέταξε λόγω φόβου για τις συνέπειες, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε 400 ευρώ στους διακινητές. Το υπόλοιπο της «οφειλής» έγινε αφορμή για το κύκλωμα να τον εκβιάσει και να τον απαγάγει.

Στις 9 Νοεμβρίου, οι δράστες εντόπισαν τον 16χρονο στην περιοχή των Γλυκών Νερών, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό τους και τον περιέφεραν σε διάφορα σημεία της Αττικής, ασκώντας πίεση ώστε να συγκεντρώσει τα υπόλοιπα χρήματα μέσω φίλων και ΑΤΜ.

Τόσο ο ίδιος όσο και ένας φίλος του, που βρέθηκε μαζί του και δέχτηκε επίθεση, κατέβαλαν χρηματικά ποσά — συνολικά πάνω από 1.000 ευρώ εκτός από το αρχικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ο ανήλικος υπέστη σωματική και ψυχολογική βία, με τους δράστες να του ασκούν απειλές ακόμη και έξω από νεκροταφείο λέγοντας «εδώ θα σε θάψουμε». Στο τέλος, τον άφησαν σε άθλια κατάσταση, ο ίδιος ενημέρωσε την οικογένειά του και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διαίρεση σε «πράσινη» και «κόκκινη» ζώνη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Σε σοκ ο επιχειρηματίας μετά τους πυροβολισμούς στο σπίτι του

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε ατύχημα και έφυγε - Ήταν η τρίτη φορά μέσα στο έτος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Τραμπ πιθανόν να πουλήσει μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη προσπαθεί να κρατήσει τους «μονόκερους» - Δημιουργεί το «28ο καθεστώτος»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

21:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Οι Αρχές διερευνούν τη «μυστηριώδη» αεροπορική άφιξη 153 Παλαιστινίων στην Πρετόρια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Σε ψηφιακή μορφή και ελεύθερες στο διαδίκτυο 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: 23 προσαγωγές για το πανό που άνοιξαν μέλη του Ρουβίκωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας: «Η σπείρα έφαγε με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

23:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

14:46ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 συμπτώματα καρκίνου που πρέπει να γνωρίζετε - Ένας ογκολόγος τα αποκαλύπτει

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

23:11LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή - «Τα χάσαμε όλα»

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Συνομιλίες Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

20:53LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: Οι υποθέσεις που θα ασχοληθεί απόψε η Αγγελική Νικολούλη

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

22:48LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπέρλαμπρες τελετές και μυστήρια με κάθε επισημότητα - Η δράση του ψευτοπαπά σε εκκλησία των Λιοσίων

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ