Γλυκά Νερά: Διακινητές ναρκωτικών άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο

Ένας ανήλικος φέρεται να έπεσε θύμα εκβιασμού, απαγωγής και ξυλοδαρμού από κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες – δύο νεαροί ηλικίας 20 και 25 ετών, και ακόμη ένα άτομο – παρέδωσαν στα μέσα Οκτωβρίου στον 16χρονο μισό κιλό ακατέργαστη κάνναβη, ζητώντας να το πουλήσει και να αποδώσει το ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο ανήλικος ανέφερε στην Αστυνομία ότι τα πέταξε λόγω φόβου για τις συνέπειες, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε 400 ευρώ στους διακινητές. Το υπόλοιπο της «οφειλής» έγινε αφορμή για το κύκλωμα να τον εκβιάσει και να τον απαγάγει.

Στις 9 Νοεμβρίου, οι δράστες εντόπισαν τον 16χρονο στην περιοχή των Γλυκών Νερών, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό τους και τον περιέφεραν σε διάφορα σημεία της Αττικής, ασκώντας πίεση ώστε να συγκεντρώσει τα υπόλοιπα χρήματα μέσω φίλων και ΑΤΜ.

Τόσο ο ίδιος όσο και ένας φίλος του, που βρέθηκε μαζί του και δέχτηκε επίθεση, κατέβαλαν χρηματικά ποσά — συνολικά πάνω από 1.000 ευρώ εκτός από το αρχικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ο ανήλικος υπέστη σωματική και ψυχολογική βία, με τους δράστες να του ασκούν απειλές ακόμη και έξω από νεκροταφείο λέγοντας «εδώ θα σε θάψουμε». Στο τέλος, τον άφησαν σε άθλια κατάσταση, ο ίδιος ενημέρωσε την οικογένειά του και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων.