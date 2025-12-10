Αχαϊα: Ηλικιωμένος βρέθηκε τραυματισμένος από κυνηγετικό όπλο

Στο νοσοκομείο Αιγίου νοσηλεύεται 80χρονος έπειτα από τραυματισμό που υπέστη από κυνηγετικό όπλο.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε σε περιστατικό που διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιάλειας με την Αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

