Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

Η νεαρή αγρότισσα τικ τόκερ που στηρίζει τον κλάδο της και τους αγώνες του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

Η νεαρή αγρότισσα που έγινε viral

Screenshot - Mega
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι νέοι αγρότες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Ένα βίντεο στο TikTok, όπου μια νεαρή αγρότισσα τονίζει ότι «πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ», έγινε viral, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Η 24χρονη που κυριαρχεί στα social

Χωρίς πανό και συνθήματα, η 24χρονη Άννα Καμπάνη καταγράφει την καθημερινότητά της και μιλά για το κόστος της αγροτικής ζωής. Όταν δεν βρίσκεται στα μπλόκα συζητώντας με άλλους παραγωγούς, ανεβάζει σύντομα βίντεο που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Με το χαμόγελο και τον άμεσο λόγο της έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια likes.
«Τα social είναι οι ειδήσεις των νέων. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε περισσότερο το TikTok», λέει, εξηγώντας ότι προσπαθεί να φέρει τον πρωτογενή τομέα πιο κοντά στη νεολαία.

Η καθημερινότητα και οι δυσκολίες

Η Άννα έγινε αγρότισσα το 2020, επηρεασμένη από το παράδειγμα του πατέρα της, ενώ η μητέρα της κρατά τα λογιστικά της οικογένειας. Ασχολείται καθημερινά με χειρωνακτικές εργασίες - το μάζεμα ελιών, την τσάπα, το κλάδεμα - και όπως λέει ο πατέρας της, «η δυσκολία σήμερα είναι ότι η δουλειά δεν ανταμείβεται». Οι γονείς της πάντως δηλώνουν περήφανοι και υπογραμμίζουν πως θα τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα, αν και ανησυχούν για το επαγγελματικό της μέλλον.

Στο αγροτικό συλλαλητήριο

Την Παρασκευή θα βρεθεί στο αγροτικό συλλαλητήριο και θα κάνει τη δική της μετάδοση μέσα από τα social. «Λαός ενωμένος, ποτέ ηττημένος. Αυτό θα έλεγα», σημειώνει, δίνοντας το κλίμα της συμμετοχής της στις κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Oμάδα Ρομά επιτέθηκε σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Πρώτη εμφάνιση για τον Μυστακίδη - «Καλύτερα να κάνουμε, παρά να μιλάμε»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία του Κέρους

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρισμένο κλίμα στην ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ - Τσιάρας: Οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ – Η καταληκτική ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ