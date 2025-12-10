Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

Οι νέοι αγρότες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Ένα βίντεο στο TikTok, όπου μια νεαρή αγρότισσα τονίζει ότι «πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ», έγινε viral, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Η 24χρονη που κυριαρχεί στα social

Χωρίς πανό και συνθήματα, η 24χρονη Άννα Καμπάνη καταγράφει την καθημερινότητά της και μιλά για το κόστος της αγροτικής ζωής. Όταν δεν βρίσκεται στα μπλόκα συζητώντας με άλλους παραγωγούς, ανεβάζει σύντομα βίντεο που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Με το χαμόγελο και τον άμεσο λόγο της έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια likes.

«Τα social είναι οι ειδήσεις των νέων. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε περισσότερο το TikTok», λέει, εξηγώντας ότι προσπαθεί να φέρει τον πρωτογενή τομέα πιο κοντά στη νεολαία.

Η καθημερινότητα και οι δυσκολίες

Η Άννα έγινε αγρότισσα το 2020, επηρεασμένη από το παράδειγμα του πατέρα της, ενώ η μητέρα της κρατά τα λογιστικά της οικογένειας. Ασχολείται καθημερινά με χειρωνακτικές εργασίες - το μάζεμα ελιών, την τσάπα, το κλάδεμα - και όπως λέει ο πατέρας της, «η δυσκολία σήμερα είναι ότι η δουλειά δεν ανταμείβεται». Οι γονείς της πάντως δηλώνουν περήφανοι και υπογραμμίζουν πως θα τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα, αν και ανησυχούν για το επαγγελματικό της μέλλον.

Στο αγροτικό συλλαλητήριο

Την Παρασκευή θα βρεθεί στο αγροτικό συλλαλητήριο και θα κάνει τη δική της μετάδοση μέσα από τα social. «Λαός ενωμένος, ποτέ ηττημένος. Αυτό θα έλεγα», σημειώνει, δίνοντας το κλίμα της συμμετοχής της στις κινητοποιήσεις.

