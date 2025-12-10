Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

Τις πληρωμές στους αγρότες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ συνολικού ύψους 3,8 δις για το 2025 έπειτα και από την πρωινή σύσκεψη. αποτύπωσε το κυβερνητικό επιτελείο.

Τα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τι έχει πληρωθεί

μέχρι 10/12 Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 3.322.000.000 2.300.000.000 Πυλώνας 1 1.685.910.000 Πυλώνας 2 1.533.900.000 Μικρά Νησιά 30.170.000 De minimis 72.250.000 Πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού 269.000.000 149.000.000 Ευλογιά 185.000.000 93.000.000 ΕΦΚ 84.000.000 56.000.000 ΕΛΓΑ 330.500.000 175.500.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2025 3.819.500.000 2.624.000.000

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 685.910.000 δισ. ευρώ

πληρωμές Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 533.900.000 δισ. ευρώ .

πληρωμές . Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου , πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ .

, πληρωμές . Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

Απολογισμός 1/1 - 31/8/2025 Απολογισμός 1/9 - 30/11/2025 Εκτιμήσεις 1/12 - 31/12/2025 Δράση Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € 1ος πυλώνας ΕΓΤΕ 1.053.075 857,48 630.500 423,43 840.000 405,00 2ος πυλώνας ΕΓΤΑΑ 29.814 423,05 90.352 371,05 607.729 739,80 Πληρωμές για Μικρά Νησιά Αιγαίου 9.415 30,15 5 0,02 0 0,00 Deminimis (Κρατικός Π/Υ) 0 0,00 42.475 54,25 18,00 Σύνολο Πληρωμών 2025 1.092.304 1.310,67 763.332 848,75 1.447.729 1.162,80

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)

( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών) Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:

μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και

και θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ,έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές:

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young)

Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.

Deminimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Βιολογική Γεωργία 2024

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024

Τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των αγροτώ ν

Πέρα από τις ετήσιες ενισχύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και τον ποσών από εθνικούς πόρους που έχουν δοθεί για φυσικές καταστροφές, COVID και ενεργειακή κρίση έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα μέτρα:

Ειδικά μέτρα:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το έτος 2021.

Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 με επιστροφή 50% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια. Από 1/1/2025 εφαρμόζεται νέο σύστημα βάση τιμολογίων με επιστροφή έως 100% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε ότι πλέον η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων (καταλαμβάνει αναδρομικά όλο το έτος 2025 και επόμενα έτη).

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το έτος 2022.

Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019-2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 με τους εξής όρους:

Για το σύνολο της κατανάλωσης των πρώτων 2 ετών εφαρμογής του τιμολογίου:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα.

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των παραπάνω δικαιούχων η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα. Για την υπόλοιπη κατανάλωση (2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι αγρότες είχαν μπει στο ΓΑΙΑ αυτόματα με τον σχετικό νόμο από 01/08/2024, συνεπώς με βάση τα ισχύοντα η διετία λήγει 31/07/2026.

Γενικά μέτρα που καταλαμβάνουν και τους αγρότες:

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις περιοχές που εφάπτονται στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου), με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027.

Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος, που καταλαμβάνει και τους αγρότες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους από το φορολογικό έτος 2026.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες (από το 2020 έως το 2024).

Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 35% (το 2019 και το 2022).

Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 22% (το 2020 και το 2022).

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80% από το 2021.

Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης εισοδήματος από το 2021.

Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο από το 2020.

.

