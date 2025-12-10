Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δισ. ευρώ.

Newsbomb

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πληρωμές στους αγρότες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ συνολικού ύψους 3,8 δις για το 2025 έπειτα και από την πρωινή σύσκεψη. αποτύπωσε το κυβερνητικό επιτελείο.

Τα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τι έχει πληρωθεί
μέχρι 10/12

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

3.322.000.000

2.300.000.000

Πυλώνας 1

1.685.910.000

Πυλώνας 2

1.533.900.000

Μικρά Νησιά

30.170.000

De minimis

72.250.000

Πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού

269.000.000

149.000.000

Ευλογιά

185.000.000

93.000.000

ΕΦΚ

84.000.000

56.000.000

ΕΛΓΑ

330.500.000

175.500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2025

3.819.500.000

2.624.000.000

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

  • Μέσω του1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 685.910.000 δισ. ευρώ
  • Μέσω του2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 533.900.000 δισ. ευρώ.
  • Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.
  • Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

Απολογισμός

1/1 - 31/8/2025

Απολογισμός

1/9 - 30/11/2025

Εκτιμήσεις

1/12 - 31/12/2025

Δράση

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

1ος πυλώνας ΕΓΤΕ

1.053.075

857,48

630.500

423,43

840.000

405,00

2ος πυλώνας ΕΓΤΑΑ

29.814

423,05

90.352

371,05

607.729

739,80

Πληρωμές για Μικρά Νησιά Αιγαίου

9.415

30,15

5

0,02

0

0,00

Deminimis (Κρατικός Π/Υ)

0

0,00

42.475

54,25

18,00

Σύνολο Πληρωμών 2025

1.092.304

1.310,67

763.332

848,75

1.447.729

1.162,80

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

  • Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)
  • Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:

  • μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώκαι
  • θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ,έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές:

  • Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης
  • Αναδιανεμητική Ενίσχυση
  • Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young)
  • Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.
  • Deminimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
  • Εξισωτική Ενίσχυση 2025
  • Βιολογική Γεωργία 2024
  • Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
  • Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024

Τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών

Πέρα από τις ετήσιες ενισχύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και τον ποσών από εθνικούς πόρους που έχουν δοθεί για φυσικές καταστροφές, COVID και ενεργειακή κρίση έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα μέτρα:

Ειδικά μέτρα:

  • Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το έτος 2021.
  • Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.
  • Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 με επιστροφή 50% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια. Από 1/1/2025 εφαρμόζεται νέο σύστημα βάση τιμολογίων με επιστροφή έως 100% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε ότι πλέον η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων (καταλαμβάνει αναδρομικά όλο το έτος 2025 και επόμενα έτη).
  • Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το έτος 2022.
  • Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019-2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.
  • Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.
  • Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 με τους εξής όρους:

Για το σύνολο της κατανάλωσης των πρώτων 2 ετών εφαρμογής του τιμολογίου:

  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα
  • Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα
  • Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα.

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των παραπάνω δικαιούχων η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα. Για την υπόλοιπη κατανάλωση (2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι αγρότες είχαν μπει στο ΓΑΙΑ αυτόματα με τον σχετικό νόμο από 01/08/2024, συνεπώς με βάση τα ισχύοντα η διετία λήγει 31/07/2026.

Γενικά μέτρα που καταλαμβάνουν και τους αγρότες:

  • Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις περιοχές που εφάπτονται στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου), με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027.
  • Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος, που καταλαμβάνει και τους αγρότες με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους από το φορολογικό έτος 2026.
  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες (από το 2020 έως το 2024).
  • Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 35% (το 2019 και το 2022).
  • Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 22% (το 2020 και το 2022).
  • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80% από το 2021.
  • Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης εισοδήματος από το 2021.
  • Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο από το 2020.

.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση ο Φάμελλος: Αιχμηρή ομιλία-απάντηση στον Τσίπρα - «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ για την Ουκρανία

18:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές  3,8 δισ. ευρώ για τους αγρότες το 2025 μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικού Προϋπολογισμού και ΕΛΓΑ

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε ομάδα-έκπληξη ο Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια!

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Επιστρέφει μετά από 798 ημέρες στο Ισραήλ - Πότε παίζουν εκεί Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη με τον οδηγό της Πόρσε που συγκλόνισε τη χώρα

17:56LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 – Πότε θα γίνει

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας πέθανε στην προσπάθεια να σώσει τον 7χρονο γιο του από πνιγμό – «Mαμά, περνάμε τόσο όμορφα»

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

17:43ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

17:23ΚΟΣΜΟΣ

H κακοκαιρία Byron χτυπά το Ισραήλ: Παίρνει «θέση» ο στρατός - Αγωνιώδεις αναζητήσεις για 4 αγνοούμενους σε σκάφος που χάθηκε εν πλω προς την Κύπρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ': Απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να μην οδηγήσει σε ρήξη τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

18:15LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η καθηλωτική σκηνή που γυρίστηκε με κασκαντέρ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην «κρουαζιέρα του θανάτου»: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη που πέθανε μετά από 33 ποτά

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ