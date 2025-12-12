Λάρισα: 54χρονος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας και σκοτώθηκε
Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ
Tο πρωί της Παρασκευής (12/12) ένας άνδρας ηλικίας 54 ετών εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, την αστυνομία ειδοποίησαν περίοικοι ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Όπως διαπιστώθηκε ο νεκρός ήταν ένας άνδρας 54 ετών ο οποίος κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.
