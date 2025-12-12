Λαμία: Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ στη Λοκρίδα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/25) στη Λοκρίδα της Λαμίας, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή «ΚΑΛΥΨΩ» της Αρκίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του και να τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.