Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν τι πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν μία 12χρονη κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και κινητή ιατρική μονάδα με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το kosmolarissa.gr , καθώς το παιδί δεν είχε ζωτικές ενδείξεις.

Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες, το κορίτσι ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται.