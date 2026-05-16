Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

Όσα αποκαλύφθηκαν στο «Φως στο Τούνελ» φέρνουν μια κομβική καμπή που αλλάζει άρδην τα δεδομένα στην υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα. Οι δικαστικές Αρχές προχώρησαν στην έκδοση επίσημου εντάλματος σύλληψης για τον σύζυγό της, επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι το μυστήριο της Στούπας Δυτικής Μάνης αντιμετωπίζεται πλέον ως δολοφονία με πρόθεση. Το έγγραφο της δικαιοσύνης περιγράφει ένα σκληρό σκηνικό εγκλήματος, το οποίο διαπράχθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τον κατηγορούμενο να παραμένει άφαντος και να θεωρείται σήμερα αγνώστου διαμονής.

Το χρονικό και το βαρύ κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το επίσημο δικαστικό έγγραφο, ο καταζητούμενος άνδρας διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, μια πράξη που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Οι Αρχές τοποθετούν το έγκλημα στην Καλογριά Στούπας Μεσσηνίας την 24η Οκτωβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 16:00 και 21:00. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, μόλις η άτυχη γυναίκα επέστρεψε στην οικία τους, ο σύζυγός της προκάλεσε τον θάνατό της με άγνωστο τρόπο και στη συνέχεια απέκρυψε το πτώμα της. Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, ενώ υπογραμμίζουν τη μεθοδευμένη φυγή του κατηγορουμένου στο εξωτερικό λίγο μετά την πράξη, γεγονός που αποδεικνύει τον σκοπό του να αποφύγει τον εντοπισμό.

Οι μαρτυρίες των συγγενών και το ταξίδι στην Αμερική

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του συζύγου σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για την τροπή της υπόθεσης. Ο θείος του, ο οποίος εντοπίστηκε από την εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε πως ήταν ο τελευταίος που είχε επαφή μαζί του όταν ο Παναγιώτης ζούσε απομονωμένος στο Ντιτρόιτ, κάνοντας περιστασιακές δουλειές. Κι όμως, ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι χωρίς αποδείξεις δεν μπορεί να μιλήσει για φόνο, αν και παραδέχεται πως ο ανιψιός του είναι ύποπτος. Από την άλλη πλευρά, η μητριά του κατηγορούμενου περιγράφει έναν άνθρωπο απαιτητικό, ο οποίος μετά την εξαφάνιση ζητούσε να τον συντηρούν. Η ίδια αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, που πέθανε πριν από τρία χρόνια χωρίς να δει ξανά τον γιο του, είχε βοηθεί στη φυγή του βγάζοντάς του διαβατήριο και εισιτήρια, αφού η Αστυνομία τότε του είχε επιτρέψει να ταξιδέψει. Η μητριά εξέφρασε τους φόβους της για έναν πιθανό μοιραίο καβγά, αναρωτώμενη ακόμα και για το αν το πτώμα βρίσκεται κρυμμένο σε βόθρο.

Οι αντιφάσεις και τα ντοκουμέντα

Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει ξανά μια τηλεφωνική επικοινωνία-ντοκουμέντο που είχε ο σύζυγος με την Αγγελική Νικολούλη στις 22 Φεβρουαρίου 2018. Σε εκείνη τη συνομιλία, ο κατηγορούμενος είχε υποπέσει σε κραυγαλέες αντιφάσεις, καθώς αρχικά αρνήθηκε τον καβγά με τη Χριστίνα Εξαρχουλέα, για να παραδεχτεί δευτερόλεπτα μετά ότι τον είχε βγάλει πολλές φορές από τα ρούχα του. Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι παίρνοντας μια σακούλα, για να αποκαλύψει στη συνέχεια ότι άφησε πίσω ακόμα και τα γυαλιά της.

Όταν η δημοσιογράφος τον πίεσε για τις πληροφορίες που τον ήθελαν να επιστρέφει στο σπίτι το μεσημέρι της εξαφάνισης, εκείνος προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός κάνοντας λόγο για σενάρια. Σήμερα, με το ένταλμα σύλληψης σε ισχύ, κάθε λέξη εκείνης της συνέντευξης αποκτά εντελώς νέα βαρύτητα για την εξιχνίαση της δολοφονίας.

