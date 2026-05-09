Μυστήριο με την εξαφάνιση του Ηλία Πανταζή στη Μεταμόρφωση - Ψάχνουν τι τον είχε τρομοκρατήσει

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ιδιοκτήτης γειτονικού συνεργείου, ο Ηλίας το τελευταίο διάστημα έδειχνε τρομοκρατημένος

Η υπόθεση του Ηλία Πανταζή, που ήρθε στο φως μέσα από την έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», αναδεικνύει το δράμα ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο περιθώριο μετά από διαδοχικές προσωπικές απώλειες. Ο 54χρονος ζούσε τα τελευταία χρόνια στην πιλοτή μιας διώροφης οικοδομής στη Μεταμόρφωση, έχοντας διαμορφώσει έναν πρόχειρο χώρο για να προστατεύεται. Παρά τις δυσκολίες, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης από κατοίκους και φίλους, οι οποίοι ανησύχησαν έντονα όταν τα ίχνη του χάθηκαν ξαφνικά. Το γεγονός ότι άφησε πίσω το ποδήλατό του, το οποίο δεν αποχωριζόταν ποτέ, εντείνει τις υποψίες ότι κάτι κακό μπορεί να έχει συμβεί.

Οι μαρτυρίες για τους φόβους του

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ιδιοκτήτης γειτονικού συνεργείου, ο Ηλίας το τελευταίο διάστημα έδειχνε τρομοκρατημένος. Ζητούσε επίμονα να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο κατάλυμά του, ενώ απέφευγε να δώσει σαφείς εξηγήσεις για την πηγή της ανησυχίας του. Κάποιοι συνδέουν αυτή τη συμπεριφορά με έναν παλαιότερο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί, φοβούμενος ίσως μια νέα επίθεση. Την ίδια ώρα, η έρευνα στρέφεται και στο οικογενειακό του περιβάλλον, το οποίο φαίνεται να τον είχε απορρίψει μετά τον χωρισμό του στην Πάτρα. Η απώλεια της μητέρας του και ο πρόσφατος θάνατος του πατριού του τον είχαν βυθίσει στη μοναξιά, με τον πατέρα του να αρνείται κάθε επικοινωνία.

Η πικρία για την εκκλησία και το Άγιον Όρος

Λίγο πριν εξαφανιστεί, ο Ηλίας είχε στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα σε ομάδα φίλων στο Viber, περιγράφοντας την ευγνωμοσύνη του αλλά και την πικρία του για τη συμπεριφορά ορισμένων πιστών και υπαλλήλων στον ναό της Μεταμόρφωσης. Ανέφερε πως ένιωθε ανεπιθύμητος και πως του ζητήθηκε να απομακρυνθεί από το σημείο όπου συνήθιζε να κάθεται, γεγονός που τον πλήγωσε βαθιά.

Κι όμως, ο ιερέας του ναού αρνείται οποιαδήποτε ένταση, τονίζοντας ότι η ενορία τον στήριζε οικονομικά. Μια ισχυρή πιθανότητα που εξετάζεται είναι η επιθυμία του να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, κάτι που έλεγε συχνά σε γνωστούς του. Οι έρευνες συνεχίζονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα, καθώς η συγγενής του που τον αναζητά δηλώνει αποφασισμένη να μάθει την τύχη του, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να του προσφέρει την τελευταία του κατοικία.

