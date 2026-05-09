Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

Στις 11 Νοεμβρίου 1995, η Ολυμπία Κηρύκου εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος πίσω της. Από τότε, η υπόθεση παραμένει άλυτη για τρεις δεκαετίες, γεμάτη ερωτήματα, σενάρια και αντιφάσεις, χωρίς να έχει δοθεί ποτέ μια οριστική απάντηση για το τι συνέβη. Ο αδελφός της, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαψε να την αναζητά, συνεχίζει να κρατά ζωντανή την ελπίδα για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία παρουσίασε νέα στοιχεία αλλά και αντικρουόμενες μαρτυρίες που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το ήδη θολό τοπίο. Τα δεδομένα που αναδείχθηκαν δημιουργούν νέα ερωτήματα για το αν υπήρξε σκόπιμη παραπλάνηση των ερευνών και από ποιους.

Οι έρευνες με επίκεντρο τη Σαντορίνη και η συγγενική μαρτυρία

Σημαντικό μέρος της νέας έρευνας επικεντρώθηκε στη Σαντορίνη, όπου εμφανίστηκαν μαρτυρίες που άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων. Συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης υποστήριξε πως η Ολυμπία φέρεται να ζούσε στο νησί, παντρεμένη και με παιδιά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο αμφισβητήθηκε άμεσα, όταν ο άνδρας που φέρεται ως σύντροφός της διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με την εξαφανισμένη γυναίκα.

Η έρευνα της εκπομπής οδήγησε στον εντοπισμό μιας άλλης γυναίκας με το ίδιο όνομα στη Σαντορίνη, η οποία είχε κάποια κοινά στοιχεία με την αγνοούμενη. Πρόκειται για φιλόλογο που εργαζόταν σε τουριστικό πρακτορείο. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με την Ολυμπία Κηρύκου, βάζοντας τέλος στη σύγχυση που προσωρινά είχε δημιουργηθεί.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση συγγενικού προσώπου, το οποίο φέρεται να υιοθέτησε και να διέδωσε την εκδοχή ότι η Ολυμπία ζει στη Σαντορίνη. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα ως προς τα κίνητρα και την αξιοπιστία της πληροφορίας, τη στιγμή που η υπόθεση επιχειρεί να ξαναμπεί σε τροχιά διερεύνησης.

Νέες νομικές κινήσεις από την οικογένεια

Ο αδελφός της Ολυμπίας, μετά από 30 χρόνια αναζήτησης, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα νομική ενέργεια. Σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αναστάσιο Ντούγκα, αναμένεται να καταθέσει αναφορά ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης από την αρχή.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής καταγράφηκαν νέες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες προσωπικά στοιχεία της Ολυμπίας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από τρίτα πρόσωπα. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται, καθώς ενδέχεται να δώσουν νέα διάσταση σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και ανεξιχνίαστη εδώ και δεκαετίες.

