Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

Ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί βλέπουν de facto τέλος του πολέμου αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο σε μια ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Newsbomb

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ειδικοί και στρατιωτικοί εκτιμούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει σε de facto τέλος, επηρεαζόμενος από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
  • Η Ουκρανία έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από δυτικά όπλα και μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο ακόμη και χωρίς αμερικανική υποστήριξη.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει για κατάπαυση του πυρός με ρωσικούς όρους, αλλά η Ουκρανία αναμένεται να αντέξει αυτή την πίεση.
  • Η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας και οι μεγάλες απώλειες στο μέτωπο μπορεί να οδηγήσουν το Κρεμλίνο σε ειρηνευτική συμφωνία.
  • Υπάρχει διαφωνία για τον χρόνο ενός σημείου καμπής, με εκτιμήσεις να το τοποθετούν είτε μέσα στο 2024 είτε το 2027.
Snapshot powered by AI

Ένα de facto τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πλησιάζει, εκτίμησαν ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί μιλώντας στην Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου τέλη Απριλίου. Αποδίδουν την εκτίμηση αυτή και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Λόγω της στασιμότητας στο μέτωπο του πολέμου, ειδικοί εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση -όπως έκανε το φθινόπωρο του 2022. Παρόμοιες είναι οι εκτιμήσεις και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, τους οποίους επικαλέστηκε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, η Έβελιν Φάρκας επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα δεν πιστεύει σε μια επιστράτευση ευρείας κλίμακας στη Ρωσία παραπέμποντας σε προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, τα οποία κατά την άποψή της, θα αποτρέψουν τον ηγέτη του Κρεμλίνου από μια τέτοια απόφαση.

Παρά τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο, ο Κουρτ Φόλκερ βλέπει την Ουκρανία σε πλεονεκτική θέση. Ο πρώην Ειδικός Εντεταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία πιστεύει ότι η θέση της είναι ισχυρότερη σήμερα από ό,τι παλαιότερα. Κατά την άποψή του, το Κίεβο έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα δυτικά όπλα, καλύπτοντας χωρίς ξένη βοήθεια το 60-70% των αναγκών του. Θεωρεί μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας ακόμα κι αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων μέσω των Ευρωπαίων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ουκρανία ρωσική επίθεση

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια μετά την ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones. 14 Απριλίου 2026

Υπηρεσίες Έκτακτων Αναγκών Ουκρανίας

Η Ουκρανία θα αντέξει τις πιέσεις Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει μέχρι το φθινόπωρο αυξανόμενη πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει η Ουκρανία να αποδεχτεί τους ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός και ιδίως την αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντονμπάς. Η Έβελιν Φάρκας είναι πεπεισμένη ότι η Ουκρανία μπορεί να αντέξει με επιτυχία αυτή την πίεση.

Η Έβελιν Φάρκας τοποθετεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν το καλοκαίρι, εκτιμώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και ότι οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Ακόμα και με αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν αναμένει αύξηση των πιέσεων στο Κίεβο. Αντίθετα, σημειώνει, αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Ρωσία ως ιστορικό σύμμαχο της Αβάνας.

Τόσο η Έβελιν Φάρκας όσο και ο Κουρτ Φόλκερ θεωρούν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα είναι σημείο καμπής. Εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποδυναμώσει τόσο τον πρόεδρο Τραμπ, όσο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. «Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Τραμπ είναι αρκετό για να ασκηθεί πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει η Έβελιν Φάρκας.

ρωσία-ουκρανία-μέτωπο

Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν για να καταρρίψουν drone σε άγνωστη περιοχή εντός της Ουκρανίας, στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω ΑΡ

Έρχεται το σημείο καμπής

Ο πόλεμος είναι «δύσκολο» να τελειώσει στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο ρωσικός στρατός παραμένει «ισχυρός» παρά τις μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους που θα οδηγήσουν ενδεχομένως τη Μόσχα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και οι τεράστιες απώλειες στο μέτωπο θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τις εχθροπραξίες. «Η κατάσταση στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί σημαντικά και συνεχίζει να επιδεινώνεται», τονίζει ο Κουρτ Φόλκερ, προβλέποντας ότι ο χρόνος περνά εις βάρος του προέδρου Πούτιν.

Οι ειδικοί διαφωνούν πάντως για τον χρονικό ορίζοντα ενός σημείου καμπής. Ο Κουρτ Φόλκερ το τοποθετεί μέσα στο τρέχων έτος δίνοντας πιθανότητα «πάνω από 50%». Η Έβελιν Φάρκας, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι το 2027 θα είναι η χρονιά κατά την οποία «οι Ουκρανοί θα αναδειχθούν νικητές» αυτής της αναμέτρησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:18ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο - 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: «Είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα» - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ