Ζελένσκι: «Δεν υπήρχε σιγή» στο μέτωπο παρά την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ.

Η εκεχειρία, που ξεκίνησε το Σάββατο και έληξε το βράδυ της Δευτέρας, παραβιάστηκε και από τις δύο πλευρές.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε ανησυχία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία περνά σε δεύτερη μοίρα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις δυσκολίες, η ουκρανική πλευρά δηλώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται για την επίτευξη ειρήνης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν αδιέξοδες και έχουν μειωθεί λόγω της προσοχής που αποσπά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εχθροπραξίες με τον ρωσικό στρατό συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχειρία που επιτεύχθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις», δήλωσε.

«Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».

The U.S. remains engaged in the diplomatic process. It is clear that the war in Iran is now drawing the greatest attention from America and the U.S. President, but there is a priority there, as well as the support of the American people: to end this war in Europe too.



Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, που άρχισε το Σάββατο και έληξε το βράδυ, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, τον ενημέρωσε για τις πρόσφατες συναντήσεις στις ΗΠΑ.

«Είναι φανερό πως ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που προσελκύει σήμερα περισσότερο την προσοχή της Αμερικής», δήλωσε εκφράζοντας αποδοκιμασία. «Αλλά υπάρχει και εκεί μια υποστήριξη εκ μέρους του αμερικανικού λαού για τον τερματισμό του πολέμου αυτού στην Ευρώπη».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν καταλήξει πουθενά έως τώρα και έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε αφήσει ωστόσο να διαφανεί κάποια ελπίδα σε σχέση με την επανάληψη των συνομιλιών.