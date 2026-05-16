Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της πρώτης τενίστριας ΑμεΑ στην Ελλάδα

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου μιλά στο Newsbomb.gr για τη διαδρομή της από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι τη νέα της ζωή στον αθλητισμό

Ελένη Μητσάλη

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της πρώτης τενίστριας ΑμεΑ στην Ελλάδα
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, μετά από σοβαρό τροχαίο που την καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, έγινε η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.
  • Η πρώτη της επαφή με το τένις προέκυψε κατά τη διάρκεια καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για κάκωση νωτιαίου μυελού, όπου ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το άθλημα.
  • Πριν το ατύχημα, είχε δραστήρια ζωή ως καθηγήτρια και λάτρης της φύσης, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε σε παγωμένο δρόμο με ανατροπή οχήματος και σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει τη ζωή της με αποφασιστικότητα, χρησιμοποιώντας το τένις ως κίνητρο και στήριγμα, ενώ αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες.
  • Στοχεύει στη συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και προπονείται τακτικά, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή τουρνουά.
Snapshot powered by AI

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα που της άλλαξε ριζικά τη ζωή, καθώς καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την προσωπική της προσπάθεια και την επαφή της με τον αθλητισμό, ξεκίνησε να παίζει τένις και σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου μιλά στο Newsbomb.gr για τη διαδρομή της από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι τη νέα της ζωή στον αθλητισμό, μια πορεία γεμάτη δυσκολίες αλλά και αποφασιστικότητα και πάνω από όλα θέληση.

Η επαφή με το τένις που της άλλαξε τη ζωή

Η Ευαγγελία περιγράφει ότι η πρώτη της επαφή με το τένις ήρθε μέσα από ένα καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για ανθρώπους με κάκωση νωτιαίου μυελού, το οποίο είχε στόχο να τη βοηθήσει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες της ζωής με αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως εξηγεί, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιούνταν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπου της σύστησαν το τένις. Η ίδια δοκίμασε το άθλημα και, όπως τονίζει, ενθουσιάστηκε άμεσα, αποφασίζοντας πως θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό.

«Είχα πάει σε ένα καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για ανθρώπους με κάκωση νωτιαίου μυελού... Εκεί μου σύστησαν το τένις. Το δοκίμασα και ενθουσιαστικά πολύ κι αποφάσισα ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ».

Η πρώτη εμπειρία της στο γήπεδο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς, όπως σημειώνει, της δημιούργησε έντονο ενθουσιασμό και αγάπη για το άθλημα. Παράλληλα αναφέρει ότι, συγκρίνοντάς το με προηγούμενες εμπειρίες της στον αθλητισμό, θεωρεί το τένις ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα που έχει δοκιμάσει.

Η ζωή πριν το ατύχημα – μια δραστήρια καθημερινότητα

Πριν από το τροχαίο, η Ευαγγελία ζούσε μια ιδιαίτερα δραστήρια ζωή. Εργαζόταν ως καθηγήτρια Γερμανικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η καθημερινότητά της περιλάμβανε πολλές φυσικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει, της άρεσε η επαφή με τη φύση, έκανε ορειβασία και δραστηριότητες στο βουνό μαζί με τον σκύλο της, ενώ γενικά είχε έναν έντονα ενεργό τρόπο ζωής.

Το τροχαίο που άλλαξε τα πάντα

Η ζωή της άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το πρωί της αναχώρησης από τη Φλώρινα προς την Καστοριά. Όπως περιγράφει, η διαδρομή ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί, όμως λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, σε σημείο του δρόμου με πάγο, το όχημα τέθηκε εκτός ελέγχου και κατέληξε σε γκρεμό.

Όπως αναφέρει είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της ανατροπής του αυτοκινήτου και προσπάθησε να βγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Την πλήρη εικόνα της κατάστασής της την αντιλήφθηκε αργότερα, όταν ξύπνησε στην εντατική, όπου και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια της.

«Όταν το αμάξι σταμάτησε... προσπάθησα να βγω αλλά δεν μπορούσα. Ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου το κατάλαβα αφού ξύπνησα στην εντατική».

Η απόφαση να συνεχίσει τη ζωή της

Παρά τις δυσκολίες, η Ευαγγελία τονίζει πως αντιμετωπίζει τη ζωή με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα συνεχίζεται ανεξάρτητα από τις σωματικές δυνατότητες.

Όπως σημειώνει, προσπαθεί να κρατήσει στοιχεία από την παλιά της ζωή και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο κανονικά, προσαρμοσμένη στη νέα της πραγματικότητα.

Το τένις ως στήριγμα και κίνητρο ζωής

Η ενασχόλησή της με το τένις δεν υπήρξε, όπως λέει, μια παροδική επιλογή, αλλά μια σταθερή απόφαση ζωής. Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει, καθώς το άθλημα της δίνει κίνητρο και δύναμη να συνεχίσει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, σημαντική πρόκληση αποτελεί το οικονομικό κομμάτι, καθώς η συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό απαιτεί υψηλά κόστη, τόσο για το εξειδικευμένο αμαξίδιο όσο και για τα ταξίδια και τις διοργανώσεις.

Στόχος οι Παραολυμπιακοί Αγώνες

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου θέτει ως μεγάλο στόχο τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρίζοντας όμως ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή.

Προπονείται 3 έως 4 φορές την εβδομάδα στη Φλώρινα για περίπου δύο ώρες, ενώ αγωνίζεται με τον αθλητικό σύλλογο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ», που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ.

Τέλος, έχει ήδη συμμετάσχει σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Κρήτη, όπου αγωνίστηκε με άνδρες λόγω έλλειψης γυναικών, καθώς και σε διεθνές τουρνουά στην Καλαμάτα, ενώ ετοιμάζεται για νέες συμμετοχές στην Ευρώπη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: «Είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα» - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ