Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της πρώτης τενίστριας ΑμεΑ στην Ελλάδα

Snapshot Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, μετά από σοβαρό τροχαίο που την καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, έγινε η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Η πρώτη της επαφή με το τένις προέκυψε κατά τη διάρκεια καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για κάκωση νωτιαίου μυελού, όπου ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το άθλημα.

Πριν το ατύχημα, είχε δραστήρια ζωή ως καθηγήτρια και λάτρης της φύσης, ενώ το τροχαίο σημειώθηκε σε παγωμένο δρόμο με ανατροπή οχήματος και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει τη ζωή της με αποφασιστικότητα, χρησιμοποιώντας το τένις ως κίνητρο και στήριγμα, ενώ αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες.

Στοχεύει στη συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και προπονείται τακτικά, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή τουρνουά.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα που της άλλαξε ριζικά τη ζωή, καθώς καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την προσωπική της προσπάθεια και την επαφή της με τον αθλητισμό, ξεκίνησε να παίζει τένις και σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου μιλά στο Newsbomb.gr για τη διαδρομή της από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι τη νέα της ζωή στον αθλητισμό, μια πορεία γεμάτη δυσκολίες αλλά και αποφασιστικότητα και πάνω από όλα θέληση.

Η επαφή με το τένις που της άλλαξε τη ζωή

Η Ευαγγελία περιγράφει ότι η πρώτη της επαφή με το τένις ήρθε μέσα από ένα καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για ανθρώπους με κάκωση νωτιαίου μυελού, το οποίο είχε στόχο να τη βοηθήσει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες της ζωής με αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως εξηγεί, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιούνταν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, όπου της σύστησαν το τένις. Η ίδια δοκίμασε το άθλημα και, όπως τονίζει, ενθουσιάστηκε άμεσα, αποφασίζοντας πως θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό.

«Είχα πάει σε ένα καμπ ενεργητικής αποκατάστασης για ανθρώπους με κάκωση νωτιαίου μυελού... Εκεί μου σύστησαν το τένις. Το δοκίμασα και ενθουσιαστικά πολύ κι αποφάσισα ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ».

Η πρώτη εμπειρία της στο γήπεδο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς, όπως σημειώνει, της δημιούργησε έντονο ενθουσιασμό και αγάπη για το άθλημα. Παράλληλα αναφέρει ότι, συγκρίνοντάς το με προηγούμενες εμπειρίες της στον αθλητισμό, θεωρεί το τένις ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα που έχει δοκιμάσει.

Η ζωή πριν το ατύχημα – μια δραστήρια καθημερινότητα

Πριν από το τροχαίο, η Ευαγγελία ζούσε μια ιδιαίτερα δραστήρια ζωή. Εργαζόταν ως καθηγήτρια Γερμανικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η καθημερινότητά της περιλάμβανε πολλές φυσικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει, της άρεσε η επαφή με τη φύση, έκανε ορειβασία και δραστηριότητες στο βουνό μαζί με τον σκύλο της, ενώ γενικά είχε έναν έντονα ενεργό τρόπο ζωής.

Το τροχαίο που άλλαξε τα πάντα

Η ζωή της άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το πρωί της αναχώρησης από τη Φλώρινα προς την Καστοριά. Όπως περιγράφει, η διαδρομή ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί, όμως λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, σε σημείο του δρόμου με πάγο, το όχημα τέθηκε εκτός ελέγχου και κατέληξε σε γκρεμό.

Όπως αναφέρει είχε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της ανατροπής του αυτοκινήτου και προσπάθησε να βγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Την πλήρη εικόνα της κατάστασής της την αντιλήφθηκε αργότερα, όταν ξύπνησε στην εντατική, όπου και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια της.

«Όταν το αμάξι σταμάτησε... προσπάθησα να βγω αλλά δεν μπορούσα. Ότι δεν μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου το κατάλαβα αφού ξύπνησα στην εντατική».

Η απόφαση να συνεχίσει τη ζωή της

Παρά τις δυσκολίες, η Ευαγγελία τονίζει πως αντιμετωπίζει τη ζωή με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα συνεχίζεται ανεξάρτητα από τις σωματικές δυνατότητες.

Όπως σημειώνει, προσπαθεί να κρατήσει στοιχεία από την παλιά της ζωή και να συνεχίσει όσο το δυνατόν πιο κανονικά, προσαρμοσμένη στη νέα της πραγματικότητα.

Το τένις ως στήριγμα και κίνητρο ζωής

Η ενασχόλησή της με το τένις δεν υπήρξε, όπως λέει, μια παροδική επιλογή, αλλά μια σταθερή απόφαση ζωής. Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει, καθώς το άθλημα της δίνει κίνητρο και δύναμη να συνεχίσει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, σημαντική πρόκληση αποτελεί το οικονομικό κομμάτι, καθώς η συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό απαιτεί υψηλά κόστη, τόσο για το εξειδικευμένο αμαξίδιο όσο και για τα ταξίδια και τις διοργανώσεις.

Στόχος οι Παραολυμπιακοί Αγώνες

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου θέτει ως μεγάλο στόχο τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρίζοντας όμως ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή.

Προπονείται 3 έως 4 φορές την εβδομάδα στη Φλώρινα για περίπου δύο ώρες, ενώ αγωνίζεται με τον αθλητικό σύλλογο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ», που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού ΑμεΑ.

Τέλος, έχει ήδη συμμετάσχει σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Κρήτη, όπου αγωνίστηκε με άνδρες λόγω έλλειψης γυναικών, καθώς και σε διεθνές τουρνουά στην Καλαμάτα, ενώ ετοιμάζεται για νέες συμμετοχές στην Ευρώπη.