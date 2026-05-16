Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

Η δερματομυοσίτιδα δεν είναι απλώς μια μυϊκή νόσος ή ένα δερματικό εξάνθημα.

Είναι μια αυτοάνοση φλεγμονώδης πάθηση κατά την οποία η έκθεση στον ήλιο μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα του δέρματος και μπορεί να συμβάλει σε εξάρσεις σε άτομα που είναι ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Τι είναι η δερματομυοσίτιδα;

Η δερματομυοσίτιδα είναι μια σπάνια αυτοάνοση νόσος, που προκαλεί φλεγμονή στο δέρμα και, σε πολλά άτομα, στους μύες. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος σε υγιείς ιστούς, οδηγώντας σε χαρακτηριστικά εξανθήματα και, μερικές φορές, σε προοδευτική μυϊκή αδυναμία.

Τυπικά συμπτώματα:

Μωβ ή κοκκινωπό εξάνθημα γύρω από τα βλέφαρα

Εξάνθημα στις αρθρώσεις, το στήθος, τον λαιμό, τους ώμους ή την πλάτη

Μυϊκή αδυναμία, ειδικά στους γοφούς, τους μηρούς, τους ώμους και τα άνω μπράτσα

Κόπωση

Δυσκολία στην ανάβαση σκάλας, στην έγερση από καρέκλα ή στην ανύψωση των χεριών

Δυσκολία στην κατάποση ή δύσπνοια (σε πιο σοβαρές περιπτώσεις)

Μερικοί έχουν εμφανή δερματική νόσο με μικρή ή καθόλου μυϊκή αδυναμία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ευαίσθητα στον ήλιο επίμονα εξανθήματα δεν πρέπει να θεωρούνται ως «αθώος» ερεθισμός.

Γιατί η έκθεση στον ήλιο έχει σημασία;

Η δερματομυοσίτιδα είναι μια φωτοευαίσθητη πάθηση. Αυτό σημαίνει ότι η υπεριώδης ακτινοβολία από το ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη φλεγμονή στο δέρμα.

Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να:

εντείνει τα υπάρχοντα εξανθήματα

προκαλέσει νέες κηλίδες εξανθήματος

επιδεινώσει την αίσθηση κνησμού ή καύσου

παρατείνει τις δερματικές εξάρσεις

πιθανώς επιδεινώσει την κόπωση ή τα συστημικά συμπτώματα (σε ορισμένα άτομα)

Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά το υπεριώδες φως φαίνεται να ενεργοποιεί τις ανοσολογικές οδούς σε ήδη ευάλωτο δέρμα. Αυτό διαφέρει από ένα απλό ηλιακό έγκαυμα. Στη δερματομυοσίτιδα, το ηλιακό φως μπορεί να ενισχύσει την υποκείμενη αυτοάνοση φλεγμονή.

Μπορεί το ηλιακό φως να αυξήσει τον κίνδυνο δερματομυοσίτιδας;

Έρευνες δείχνουν, ότι πιθανώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία και του κινδύνου εμφάνισης δερματομυοσίτιδας, αλλά αυτό πρέπει να ερμηνεύεται προσεκτικά. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η μέτρια ή υψηλή ατομική έκθεση σε έντονο ηλιακό φως συσχετίστηκε με την ανάπτυξη δερματομυοσίτιδας σε σύγκριση με άλλους τύπους μυοσίτιδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό ΔΕΝ αποδεικνύει ότι το ηλιακό φως από μόνο του προκαλεί την ασθένεια. Η δερματομυοσίτιδα πιθανότατα αναπτύσσεται από έναν συνδυασμό ανοσολογικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ωστόσο, τα στοιχεία υποστηρίζουν την ιδέα ότι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να είναι ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας, ειδικά σε άτομα που έχουν ήδη προδιάθεση.

Πώς μπορεί η προστασία από τον ήλιο να μειώσει τον κίνδυνο εξάρσεων;

Η προστασία από τον ήλιο είναι ένα από τα πιο πρακτικά καθημερινά βήματα για άτομα με δερματομυοσίτιδα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει την πάθηση, αλλά μπορεί να μειώσει τα εξανθήματα λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας και να βοηθήσει στην πρόληψη εξάρσεων.

Χρήσιμες συνήθειες:

Χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος κάθε μέρα στο εκτεθειμένο δέρμα

Επαναεφαρμογή αντηλιακού κατά τη διάρκεια μακράς έκθεσης σε εξωτερικούς χώρους

Φοράτε ρούχα με πιστοποίηση UPF (Ultraviolet Protection Factor) όταν είναι εφικτό

Επιλέξτε καπέλα με φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

Αναζητήστε σκιά κατά τις ώρες αιχμής του ηλιακού φωτός

Αποφύγετε εντελώς το τεχνητό μαύρισμα (σολάριουμ)

Να θυμάστε ότι η ακτινοβολία UVA μπορεί να περάσει μέσα από τα τζάμια των παραθύρων

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή τα εξανθήματα δερματομυοσίτιδας εμφανίζονται συχνά σε σημεία του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, το άνω μέρος του στήθους, οι ώμοι και τα χέρια.

Πότε πρέπει κάποιος να αναζητήσει ιατρική φροντίδα;

Ένα νέο εξάνθημα με μυϊκή αδυναμία και αυξημένη κόπωση θα πρέπει να αξιολογείται από δερματολόγο. Η δερματομυοσίτιδα δεν επηρεάζει μόνο το δέρμα και τους μύες: ορισμένα άτομα χρειάζονται αξιολόγηση για πνευμονική εμπλοκή, προβλήματα κατάποσης ή συναφείς παθήσεις.

Η διάγνωση μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος, δέρματος και μυών, ηλεκτρομυογράφημα, απεικόνιση και, μερικές φορές, βιοψία. Η θεραπεία συχνά περιλαμβάνει φάρμακα που καταπραΰνουν τη φλεγμονή του ανοσοποιητικού, φυσικοθεραπεία και προσεκτική προστασία του δέρματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το αντηλιακό από μόνο του να προστατεύσει από τη δερματομυοσίτιδα;

Όχι. Το αντηλιακό βοηθά στην μείωση των δερματικών εξάρσεων λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά η δερματομυοσίτιδα συνήθως χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση και, σε πολλές περιπτώσεις, ανοσοκατευθυνόμενη θεραπεία.

Μπορεί το φως εσωτερικού χώρου να επιδεινώσει τα συμπτώματα;

Πιθανώς. Οι ακτίνες UVA μπορούν να περάσουν μέσα από τα τζάμια των παραθύρων, και ορισμένα άτομα είναι ευαίσθητα σε συγκεκριμένο φωτισμό εσωτερικού χώρου. Εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν σε εσωτερικούς χώρους, ένας δερματολόγος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πρακτικών βημάτων προστασίας.

Πρέπει τα άτομα με δερματομυοσίτιδα να αποφεύγουν τη βιταμίνη D;

Όχι. Η αποφυγή του ήλιου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χαμηλής βιταμίνης D, επομένως τα επίπεδα μπορεί να χρειάζονται παρακολούθηση. Τα συμπληρώματα μπορεί να είναι ασφαλέστερα από την σκόπιμη έκθεση στον ήλιο όταν υπάρχει ανεπάρκεια.

Είναι κάθε εξάνθημα που προκαλείται από τον ήλιο δερματομυοσίτιδα;

Όχι βέβαια! Πολλές παθήσεις μπορούν να επιδεινωθούν με τον ήλιο, συμπεριλαμβανομένου του λύκου, του πολύμορφου φωτοεξανθήματος και των αντιδράσεων σε φάρμακα. Ένα επίμονο ή ασυνήθιστο εξάνθημα θα πρέπει πάντα να αξιολογείται από γιατρό.

Συμπέρασμα

Η δερματομυοσίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, που μπορεί να επηρεάσει τόσο το δέρμα όσο και τους μύες και για το οποίο το ηλιακό φως μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενεργοποίησης. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να επιδεινώσει τα εξανθήματα, να παρατείνει τις εξάρσεις και, πιθανώς, να συμβάλει στη δραστηριότητα/εξέλιξη της νόσου σε ευαίσθητα άτομα.

Η προστασία από τον ήλιο δεν αποτελεί καλλυντική… συμβουλή για την δερματομυοσίτιδα. Είναι βασικό μέρος της διαχείρισης της νόσου. Η καθημερινή χρήση αντηλιακού, προστατευτικών ρούχων, σκιάς και αποφυγής σολάριουμ μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονής που μπορεί να αποφευχθεί, ενώ η ιατρική περίθαλψη αντιμετωπίζει την όποια υποκείμενη αυτοάνοση πάθηση.

