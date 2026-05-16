Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

Στα πλάνα φαίνεται το γλέντι να μετατρέπεται σε ρινγκ με άνδρες να εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες και να επιτίθενται με μπουνιές και κλωτσιές

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης ξέσπασε συμπλοκή με περίπου 20 άτομα να επιτίθενται μεταξύ τους με πλαστικές καρέκλες, μπουνιές και κλωτσιές.
  • Ένας άνδρας χτυπήθηκε με γυάλινο μπουκάλι στο μάτι, ενώ ένας μεθυσμένος άνδρας χτύπησε μια κοπέλα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
  • Στο γλέντι υπήρχαν μαθητές, οικογένειες και μικρά παιδιά που αναγκάστηκαν να φύγουν άρον άρον λόγω της βίας.
  • Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, αλλά οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 20 άτομα, σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν εμπλακεί στον καβγά, εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, δε διστάζουν ακόμη και να δώσουν κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα το γλέντι μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε ρινγκ.

«Θα μας σκοτώσουν», ακούγονται να φωνάζουν νεαρά κορίτσια που διασκέδαζαν με τη παρέα τους μέχρι που άρχισε ο καβγάς.

Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», ανέφερε στην ιστοσελίδα thesspost.gr νεαρή γυναίκα.

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι ένας από τους τραυματίες, χτυπήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: «Είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα» - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ