Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

Snapshot Σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης ξέσπασε συμπλοκή με περίπου 20 άτομα να επιτίθενται μεταξύ τους με πλαστικές καρέκλες, μπουνιές και κλωτσιές.

Ένας άνδρας χτυπήθηκε με γυάλινο μπουκάλι στο μάτι, ενώ ένας μεθυσμένος άνδρας χτύπησε μια κοπέλα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο γλέντι υπήρχαν μαθητές, οικογένειες και μικρά παιδιά που αναγκάστηκαν να φύγουν άρον άρον λόγω της βίας.

Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, αλλά οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 20 άτομα, σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν εμπλακεί στον καβγά, εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, δε διστάζουν ακόμη και να δώσουν κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα το γλέντι μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε ρινγκ.

«Θα μας σκοτώσουν», ακούγονται να φωνάζουν νεαρά κορίτσια που διασκέδαζαν με τη παρέα τους μέχρι που άρχισε ο καβγάς.

Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», ανέφερε στην ιστοσελίδα thesspost.gr νεαρή γυναίκα.

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι ένας από τους τραυματίες, χτυπήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

