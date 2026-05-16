Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια γλεντιού ποντιακής μουσικής στο γήπεδο της Νικόπολης, επικράτησε ένταση μεταξύ ατόμων.

Κάτω από, μέχρι στιγμής, άγνωστες συνθήκες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, με δύο από αυτά να τραυματίζονται ελαφρά, όταν δέχθηκαν επίθεση με γυάλινα μπουκάλια.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον έναν τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τις πρώτες βοήθειες. Για το περιστατικό έγιναν δύο προσαγωγές από την αστυνομία.