Αυξημένες οι πτήσεις charter προς την Ελλάδα - Τι σημαίνει αυτό για την τουριστική αγορά

Snapshot Φέτος καταγράφεται αύξηση στις πτήσεις charter προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα.

Νέες charter πτήσεις συζητούνται για περιφερειακά αεροδρόμια όπως τα Ιωάννινα, με προϋπόθεση τη σταθερότητα και τον σωστό σχεδιασμό.

Οι πτήσεις charter αποτελούν βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού, αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση υποδομών.

Παρά την αύξηση, η αγορά παραμένει ψυχολογικά εύθραυστη και η βιωσιμότητα των νέων πτήσεων εξαρτάται από διεθνείς εξελίξεις και ενεργειακό κόστος.

Η TUI διατηρεί και ενισχύει τις charter πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς, επεκτείνοντας τα προγράμματά της σε ευρωπαϊκές αγορές.

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται φέτος στις πτήσεις charter προς ελληνικούς προορισμούς, με την τουριστική αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν να επενδύουν στον ελληνικό τουρισμό, ενώ μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών όπως η TUI, διατηρούν και ενισχύουν τις πτήσεις τους πρόγραμμα προς δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Κέρκυρα.

Παράλληλα, η συζήτηση για νέες charter πτήσεις προς περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπως τα Ιωάννινα, έχει δημιουργήσει θετικό κλίμα στην αγορά, με τους ανθρώπους του τουρισμού να επισημαίνουν ωστόσο ότι απαιτείται σταθερότητα και σωστός σχεδιασμός για να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα τέτοιες κινήσεις.

«Ο τουρισμός στην Ελλάδα έρχεται κυρίως με charter πτήσεις»

Ο Λύσανδρος Τσιλίδης, μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και πρώην πρόεδρος, επισημαίνει ότι οι πτήσεις charter αποτελούν διαχρονικά βασικό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού.

«Σε όλη την Ελλάδα ο τουρισμός κυρίως έρχεται με charter πτήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις νέες πτήσεις προς τα Ιωάννινα, εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

«Τα Ιωάννινα τα τελευταία χρόνια έχουν έργο. Με την ανάπτυξη της Αλβανίας ως τουριστικού προορισμού, η Ήπειρος, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα και η Πάργα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική. Υπάρχει ζήτηση και αυτό είναι πολύ καλό, αρκεί να συνοδεύεται από σωστές υποδομές», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, η ανάπτυξη των πτήσεων πρέπει να συνδέεται με συνολικό σχεδιασμό.

«Όταν ένας προορισμός αναπτύσσεται, πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα και οι υποδομές του. Χρειάζονται λιμάνια, δρόμοι, αποχετεύσεις, πάρκινγκ και γενικότερα σωστή οργάνωση», αναφέρει.

Ο Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης

«Οι charter πτήσεις είναι συχνά παροδικές κινήσεις»

Πιο επιφυλακτικός εμφανίζεται ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος εκτιμά στο Newsbomb ότι οι νέες charter συνδέσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα μόνιμη αλλαγή στην αγορά.

«Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παροδικό. Δεν μπορείς εύκολα να οργανώσεις μακροπρόθεσμα συμπεράσματα επειδή μια εταιρεία βάζει κάποια charter φέτος. Δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια», επισημαίνει.

Ο ίδιος συνδέει άμεσα την πορεία των πτήσεων με τη διεθνή κατάσταση και κυρίως με το ενεργειακό κόστος.

«Όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει το κομμάτι της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων», τονίζει.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου,

«Υπάρχει κανονικά ροή, αλλά η αγορά είναι παγωμένη»

Από την πλευρά του, ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης εκτιμά ότι, παρά τη γενικότερη αβεβαιότητα, οι προγραμματισμένες πτήσεις συνεχίζουν κανονικά.

«Υπάρχει κανονικά κίνηση και ροή. Τα αεροπλάνα έχουν κλειστεί εδώ και μήνες και συνεχίζουν να έρχονται. Δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, οι προγραμματισμοί των αεροπορικών εταιρειών είχαν γίνει πολύ πριν από την τρέχουσα κρίση.

«Οι εταιρείες έχουν οργανώσει τα προγράμματά τους εδώ και έξι ή δώδεκα μήνες. Δεν σχετίζεται άμεσα η σημερινή κατάσταση με τον σχεδιασμό αυτών των πτήσεων», εξηγεί.

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η ψυχολογία της αγοράς παραμένει εύθραυστη.

«Η αγορά έχει παγώσει κυρίως ψυχολογικά. Ο κόσμος αναβάλλει το ταξίδι μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση», τονίζει.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης

Η TUI συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η TUI συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, με εκατοντάδες charter πτήσεις προς ελληνικά νησιά κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η εταιρεία πραγματοποιεί φέτος πτήσεις charter προς την Κέρκυρα από πόλεις όπως το Μπέρμιγχαμ και το Μάντσεστερ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και το πρόγραμμα προς Κω και Χανιά.

Παράλληλα, η TUI συνεχίζει να επεκτείνει τα προγράμματά της προς ελληνικούς προορισμούς και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και τη Ρόδο.

