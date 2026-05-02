Από πού θα έρθουν οι τουρίστες φέτος - Τι αλλάζει σε ΗΠΑ και Κίνα - Ποιοι θα φέρουν τα έσοδα το 2026

Ανησυχητικές αλλά και μεταβαλλόμενες είναι οι εξελίξεις στον διεθνή τουρισμό, με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και το αυξημένο κόστος των ταξιδιών. Για την εικόνα που διαμορφώνεται μίλησε στο Newsbomb ο Λύσανδρος Τσιλίδης, μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και πρώην πρόεδρος.

Όπως επισημαίνει, η αγορά επηρεάστηκε σημαντικά από τις διεθνείς κρίσεις και κυρίως από τον πόλεμο, ο οποίος προκάλεσε διακοπές σε κομβικές αεροπορικές συνδέσεις. «Η πραγματικότητα είναι ότι λόγω του πολέμου, διάφοροι κόμβοι που έφερναν κόσμο στην Ελλάδα όπως και στα Εμιράτα, είχαν αποκλειστεί ολοκληρωτικά. Οι πτήσεις τώρα ξαναρχίζουν δειλά δειλά και πραγματοποιούνται από και προς όλες τις περιοχές που υπήρχε πρόβλημα. Αυτό που χάθηκε αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται», αναφέρει.

Ο ίδιος τονίζει ότι η πλήρης αποκατάσταση των ροών απαιτεί χρόνο, καθώς οι αλλαγές δεν μπορούν να αποτυπωθούν άμεσα στην αγορά: «Θέλει καιρό να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν και αυτό δεν θα γίνει άμεσα, διότι απαιτείται χρόνος για την επαναφορά των ταξιδιών. Για να επαναπρογραμματιστεί ένα ταξίδι πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες κι αυτό το ξέρουν μόνο οι ταξιδιώτες. Επίσης, πολλά γκρουπ από διάφορες χώρες δεν πραγματοποίησαν τελικά το ταξίδι καθόλου, γιατί υπήρχαν υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν, και με κρουαζιέρες σε νησιά, και δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν πλέον», σημειώνει.

Παράλληλα, περιγράφει τις επιπτώσεις που είχαν οι ακυρώσεις οργανωμένων ταξιδιών και κρουαζιέρων: «Υπήρχε εταιρεία που δραστηριοποιείται για λογαριασμό μας και είχε δύο πλοία παροπλισμένα στον Περσικό Κόλπο. Αυτά, όσο νωρίτερα φτάνουν στη χώρα, ή μπορεί και να έχουν φτάσει, πρέπει να προσαρμοστούν και να αναδιπλωθούν, διότι τα ταξίδια που ερχόντουσαν δεν ήταν μόνο κρουαζιέρα, είχαν διαμονή 5 και 10 μέρες πριν και μετά. Αφού το βασικό κομμάτι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ή να αναβάλλουν τα ταξίδια», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, η πλήρης εικόνα θα αποτυπωθεί σταδιακά: «Όλα αυτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ενδεικτικά. Θα φανεί στην πορεία αν η απώλεια που δημιουργήθηκε θα αντικατασταθεί από τους δυνητικούς ταξιδιώτες».

Αναφερόμενος στις βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού, σημειώνει πως η Ευρώπη παραμένει κυρίαρχη.

«Η μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας είναι η Ευρωπαϊκή. Αγορά που είναι κατά κύριο λόγο η κυρίαρχη για διακοπές είναι η πολύ κοντινή, όπως η Ισπανία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Πορτογαλία και γενικά η Νότια Ευρώπη και οι μεσογειακές χώρες», τονίζει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος των ταξιδιών.

«Ανάλογα με την εξέλιξη που αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε ότι το κόστος των τιμών δημιουργεί σύγχυση και ακαταστασία. Όταν ένα αεροπλάνο είχε συγκεκριμένο κόστος πριν τις αυξήσεις και άλλο μετά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει είτε να το συνηθίσουμε είτε να περιμένουμε να εξομαλυνθούν οι αγορές», σημειώνει.

Για την κινεζική αγορά, ο κ. Τσιλίδης αναφέρει πως η εικόνα είναι μικτή αλλά με σταδιακή επαναφορά.

«Έχουμε εικόνα από όλες τις περιοχές. Η Κίνα είχε άμεσες πτήσεις κατευθείαν με την Αθήνα. Άρα αυτό που χάθηκε ήταν οι ανταποκρίσεις από τα Εμιράτα, που σιγά σιγά έρχονται ξανά στην αγορά. Η κινητικότητα δεν είναι στο επίπεδο του προηγούμενου Πάσχα ή του μήνα που πέρασε. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν την εξέλιξη της δουλειάς», αναφέρει.

Τέλος, σχολιάζει τη μεταβολή στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής να κερδίζουν έδαφος.

«Παλαιότερα ο κόσμος έκλεινε ταξίδια 6 και 7 μήνες πριν. Τώρα οι ταξιδιώτες αποφασίζουν πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού», λέει, προσθέτοντας ότι αυτή η τάση μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.

«Όλα αυτά θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί το κενό που υπήρξε. Απαιτείται υπομονή. Τίποτα δεν είναι προγραμματισμένο για να μην ταξιδέψει ο κόσμος, αλλά και δεν μπορεί να αγνοηθεί το πραγματικό πρόβλημα», καταλήγει.