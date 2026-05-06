Ryanair: Προς αποχώρηση η low cost από τη Θεσσαλονίκη - Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

Η Ryanair θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο κόστος για την ίδια

Γιάννης Καλύβας

  • Η Ryanair αποφάσισε να καταργήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από τον προσεχή χειμώνα λόγω αύξησης των τελών από τη Fraport.
  • Η εταιρεία θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο κόστος, ενώ διατηρεί επαφές για πιθανή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το 2027.
  • Η αποχώρηση της Ryanair αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις πτήσεις και να προκαλέσει ανησυχία για το προσωπικό της στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς προγραμματίζουν συσκέψεις με τη Fraport και άλλους εμπλεκόμενους για τη διαχείριση της κατάστασης.
  • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει έντονη ανησυχία και στηρίζει τις προσπάθειες για αποτροπή της αποχώρησης της Ryanair.
Πολλαπλές επιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να έχει η απόφαση της Ryanair να καταργήσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον προσεχή χειμώνα.

Όπως αναφέρει το parallaximag.gr, κλιμάκιο της Ryanair έχει μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζόμενους για την εν λόγω απόφαση.

Η Ryanair παρουσιάζει την Fraport ως υπεύθυνη για την απόφαση αυτή, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να ζητά αύξηση 15% στα τέλη για την ανανέωση της σύμβασης με την αεροπορική εταιρεία. Η Ryanair από την πλευρά της θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις με χαμηλότερο κόστος για την ίδια.

Σημειώνεται ότι η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με την Fraport προκειμένου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» η βάση της εταιρείας στο μέλλον, ενδεχομένως και μέσα στο 2027. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, από τη μία η Ryanair εμφανίζεται ανοιχτή στο να αλλάξει κάτι στις επαφές που γίνονται με την Fraport και τους αρμόδιους φορείς να ανακαλέσει την απόφαση που έχει λάβει για τον προσεχή χειμώνα, ωστόσο από την άλλη θεωρεί απίθανο ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα.

Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

Μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα, θα επηρεάσει και τις πτήσεις, αφού προς το παρόν θα πραγματοποιούνται ελάχιστες προς δύο με τρεις προορισμούς και αυτές από άλλες βάσεις.

Εκτός βέβαια των πτήσεων έντονη ανησυχία επικρατεί και για το τι μέλλει γενέσθαι για τους εργαζόμενους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι θα αναγκαστούν να «ζυγίσουν» τις επιλογές τους σχετικά με τις εναλλακτικές που τους προτείνει η εταιρεία.

Νέος κύκλος επαφών

Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης είχε νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair, ενώ για το μεσημέρι (2.30 μμ) αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης.

Στη σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια κ.α. θα γίνει πλήρης ενημέρωση για το θέμα και τη διαχείρισή του.

Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης.

