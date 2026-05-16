Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

Snapshot Οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα κινούνται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με πέρυσι λόγω γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένου κόστους μετακίνησης και διαβίωσης.

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι κρατήσεις είναι περίπου 15% μειωμένες, με μεγάλες απώλειες στη Μύκονο (

25%) και στην Κρήτη (

9%

10%), ενώ η Αθήνα παραμένει ανεπηρέαστη.

Οι αγορές από τη Μέση Ανατολή, όπως το Ισραήλ και αραβικές χώρες, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ψυχολογική ανασφάλεια λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες σε αναβολή κρατήσεων, αφού το ταξίδι δεν θεωρείται απαραίτητο για την επιβίωση.

Η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα ανεβάζει το κόστος των εισιτηρίων, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση, ενώ η σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή θεωρείται κρίσιμη για την ανάκαμψη της αγοράς. Snapshot powered by AI

Με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά κινούνται μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι, με ανθρώπους της τουριστικής αγοράς να είναι επιφυλακτικοί το πρόβλημα όπως αναφέρουν συνδέεται τόσο με τη γεωπολιτική αστάθεια όσο και με το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαβίωσης.

Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης, περιγράφει στο Newsbomb μια αγορά που συνεχίζει να κινείται, αλλά με σαφώς χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με πέρυσι.

«Οι κρατήσεις στην Ελλάδα έχουν μια ομαλή διαδικασία αργής ροής. Δεν έχουμε τη γρήγορη ανάπτυξη που είχαμε πέρσι, διότι δεν υπήρχε ο πόλεμος και όλα αυτά τα γεγονότα. Ο κόσμος είναι λίγο “παγωμένος”», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, οι αυξήσεις στις τιμές επηρεάζουν συνολικά τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

«Οι τιμές επηρεάζουν τον κόσμο, είτε αφορά τη μεταφορά του είτε τη διαβίωσή του στο σπίτι, αλλά και τους ίδιους τους προορισμούς. Όλα έχουν πάρει την ανηφόρα και αυτό δεν βοηθά ώστε να υπάρχει το ήπιο κλίμα που είχαμε πέρσι», αναφέρει.

Ο Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης

Μειωμένες κρατήσεις σε αρκετούς προορισμούς

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος κάνει λόγο για μια αγορά που παρουσιάζει «παγωμάρα» και βρίσκεται σε στάση αναμονής.

«Η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς επιφυλακτικότητας. Υπάρχει μια παγωμάρα στις κρατήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νέες κρατήσεις, όμως δεν υπάρχει ο ρυθμός που θα θέλαμε και που θα έπρεπε να υπάρχει με βάση τα δεδομένα άλλων ετών», τονίζει στο Newsbomb.

Μάλιστα, όπως λέει, σε πανελλαδικό επίπεδο η εικόνα εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά με πέρσι.

«Αν συγκριθούμε με πέρσι, αυτή τη στιγμή είμαστε μεσοσταθμικά περίπου 15% κάτω στο γενικότερο πλαίσιο της Ελλάδας. Υπάρχουν προορισμοί που έχουν μεγαλύτερες απώλειες και άλλοι μικρότερες. Η Αθήνα είναι ουσιαστικά ανεπηρέαστη, ενώ η Μύκονος κινείται περίπου στο -25% σε σχέση με πέρσι, που ήδη ήταν μια δύσκολη χρονιά. Η Κρήτη βρίσκεται επίσης χαμηλότερα κατά 9%-10%», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο επηρεασμένες εμφανίζονται οι αγορές που συνδέονται με επισκέπτες από περιοχές της Μέσης Ανατολής.

«Οι αγορές που σχετίζονται με λαούς που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, όπως το Ισραήλ και αραβικές χώρες, έχουν επηρεαστεί περισσότερο», εξηγεί.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου,

«Η αγορά έχει παγώσει ψυχολογικά»

Από την πλευρά του, ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης κάνει λόγο για έντονη ψυχολογική επιρροή στην ταξιδιωτική διάθεση των πολιτών.

«Με τη γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά δουλεύει μόνο η Ευρώπη και αυτή περίπου 60% κάτω σε σχέση με πέρσι», αναφέρει στο Newsbomb.

Όπως τονίζει, οι εξελίξεις δημιουργούν ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας, το οποίο μεταφέρεται άμεσα στην αγορά.

«Όλα επηρεάζονται. Κυρίως ψυχολογικά έχει παγώσει η αγορά. Ο κόσμος το σκέφτεται, το αναβάλλει μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Δεν είναι κάτι απαραίτητο όπως το σούπερ μάρκετ ή το ψωμί. Το ταξίδι μπορεί να το μεταθέσει για αργότερα», σημειώνει.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης

Η αύξηση του κόστους επηρεάζει την ταξιδιωτική συμπεριφορά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αυξήσεις στα αεροπορικά καύσιμα, που επηρεάζουν άμεσα το κόστος των εισιτηρίων.

Ο Δημήτρης Οικονόμου εξηγεί ότι: «Προφανώς οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Όταν ανεβαίνουν τα εισιτήρια, ο κόσμος μπαίνει σε στάση αναμονής».

Αντίστοιχα, ο Λύσανδρος Τσιλίδης εκτιμά ότι η σταθεροποίηση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα λειτουργήσει καθοριστικά για την επαναφορά της αγοράς.

«Υπάρχει η ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτή η περιπέτεια που ζούμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να αποκατασταθεί η ομαλή ροή καυσίμων και να επανέλθει η αγορά σε πιο ήπιους ρυθμούς», σημειώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσεων.

Διαβάστε επίσης