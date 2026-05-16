Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

Αργές κρατήσεις και «παγωμένη» αγορά στον τουρισμό βλέπουν οι παράγοντες του κλάδου - Όπως αναφέρουν στο Newsbomb η γεωπολιτική αστάθεια και το αυξημένο κόστους ταξιδιών δημιουργούν πρόβλημα στο ελληνικό καλοκαίρι

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα κινούνται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με πέρυσι λόγω γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένου κόστους μετακίνησης και διαβίωσης.
  • Σε πανελλαδικό επίπεδο οι κρατήσεις είναι περίπου 15% μειωμένες, με μεγάλες απώλειες στη Μύκονο (
  • 25%) και στην Κρήτη (
  • 9%
  • 10%), ενώ η Αθήνα παραμένει ανεπηρέαστη.
  • Οι αγορές από τη Μέση Ανατολή, όπως το Ισραήλ και αραβικές χώρες, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά από τις εξελίξεις στην περιοχή.
  • Η ψυχολογική ανασφάλεια λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες σε αναβολή κρατήσεων, αφού το ταξίδι δεν θεωρείται απαραίτητο για την επιβίωση.
  • Η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα ανεβάζει το κόστος των εισιτηρίων, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση, ενώ η σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή θεωρείται κρίσιμη για την ανάκαμψη της αγοράς.
Snapshot powered by AI

Με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά κινούνται μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι, με ανθρώπους της τουριστικής αγοράς να είναι επιφυλακτικοί το πρόβλημα όπως αναφέρουν συνδέεται τόσο με τη γεωπολιτική αστάθεια όσο και με το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαβίωσης.

Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης, περιγράφει στο Newsbomb μια αγορά που συνεχίζει να κινείται, αλλά με σαφώς χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με πέρυσι.

tourismos.jpg

«Οι κρατήσεις στην Ελλάδα έχουν μια ομαλή διαδικασία αργής ροής. Δεν έχουμε τη γρήγορη ανάπτυξη που είχαμε πέρσι, διότι δεν υπήρχε ο πόλεμος και όλα αυτά τα γεγονότα. Ο κόσμος είναι λίγο “παγωμένος”», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, οι αυξήσεις στις τιμές επηρεάζουν συνολικά τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

«Οι τιμές επηρεάζουν τον κόσμο, είτε αφορά τη μεταφορά του είτε τη διαβίωσή του στο σπίτι, αλλά και τους ίδιους τους προορισμούς. Όλα έχουν πάρει την ανηφόρα και αυτό δεν βοηθά ώστε να υπάρχει το ήπιο κλίμα που είχαμε πέρσι», αναφέρει.

Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης,

Ο Ο τουριστικός πράκτορας και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λύσανδρος Τσιλίδης

Μειωμένες κρατήσεις σε αρκετούς προορισμούς

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος κάνει λόγο για μια αγορά που παρουσιάζει «παγωμάρα» και βρίσκεται σε στάση αναμονής.

«Η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς επιφυλακτικότητας. Υπάρχει μια παγωμάρα στις κρατήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νέες κρατήσεις, όμως δεν υπάρχει ο ρυθμός που θα θέλαμε και που θα έπρεπε να υπάρχει με βάση τα δεδομένα άλλων ετών», τονίζει στο Newsbomb.

tourismos.jpg

Μάλιστα, όπως λέει, σε πανελλαδικό επίπεδο η εικόνα εμφανίζεται μειωμένη συγκριτικά με πέρσι.

«Αν συγκριθούμε με πέρσι, αυτή τη στιγμή είμαστε μεσοσταθμικά περίπου 15% κάτω στο γενικότερο πλαίσιο της Ελλάδας. Υπάρχουν προορισμοί που έχουν μεγαλύτερες απώλειες και άλλοι μικρότερες. Η Αθήνα είναι ουσιαστικά ανεπηρέαστη, ενώ η Μύκονος κινείται περίπου στο -25% σε σχέση με πέρσι, που ήδη ήταν μια δύσκολη χρονιά. Η Κρήτη βρίσκεται επίσης χαμηλότερα κατά 9%-10%», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερο επηρεασμένες εμφανίζονται οι αγορές που συνδέονται με επισκέπτες από περιοχές της Μέσης Ανατολής.

«Οι αγορές που σχετίζονται με λαούς που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις, όπως το Ισραήλ και αραβικές χώρες, έχουν επηρεαστεί περισσότερο», εξηγεί.

1756888061218.jpg

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου,

«Η αγορά έχει παγώσει ψυχολογικά»

Από την πλευρά του, ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης κάνει λόγο για έντονη ψυχολογική επιρροή στην ταξιδιωτική διάθεση των πολιτών.

«Με τη γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά δουλεύει μόνο η Ευρώπη και αυτή περίπου 60% κάτω σε σχέση με πέρσι», αναφέρει στο Newsbomb.

Όπως τονίζει, οι εξελίξεις δημιουργούν ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας, το οποίο μεταφέρεται άμεσα στην αγορά.

Τράπεζα της Ελλάδος, έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό.

«Όλα επηρεάζονται. Κυρίως ψυχολογικά έχει παγώσει η αγορά. Ο κόσμος το σκέφτεται, το αναβάλλει μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Δεν είναι κάτι απαραίτητο όπως το σούπερ μάρκετ ή το ψωμί. Το ταξίδι μπορεί να το μεταθέσει για αργότερα», σημειώνει.

0c59ef26-185d-4947-a10f-4a2ec7085dbe.jpg

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Τσούδης

Η αύξηση του κόστους επηρεάζει την ταξιδιωτική συμπεριφορά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αυξήσεις στα αεροπορικά καύσιμα, που επηρεάζουν άμεσα το κόστος των εισιτηρίων.

Ο Δημήτρης Οικονόμου εξηγεί ότι: «Προφανώς οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Όταν ανεβαίνουν τα εισιτήρια, ο κόσμος μπαίνει σε στάση αναμονής».

Αντίστοιχα, ο Λύσανδρος Τσιλίδης εκτιμά ότι η σταθεροποίηση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής θα λειτουργήσει καθοριστικά για την επαναφορά της αγοράς.

tourismos.jpg

«Υπάρχει η ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτή η περιπέτεια που ζούμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, να αποκατασταθεί η ομαλή ροή καυσίμων και να επανέλθει η αγορά σε πιο ήπιους ρυθμούς», σημειώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:39ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Όταν η στατιστική αποκάλυψε το σκάνδαλο μιας συμπαιγνίας με... φιλικές ψήφους και οι αλλαγές του φετινού διαγωνσιμού

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ στο συνέδριο της ΝΔ: Παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο την χτυπούσαν, μία «τραβούσε» βίντεο - Άγρια επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 40χρονος αγνοούμενος

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν αναγνωρίζουν τον γάμο παιδιών με συγκεκριμένες οδηγίες για την «παρθενία»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα σκεπάζει εργοτάξια με φουσκωτούς θόλους 12.000 τ.μ.: Το πρόβλημα που θέλει να εξαφανίσει

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film- «Έφτασε!»: Σπαρταριστές σκηνές από το νέο βίντεο για την Ημέρα Σερβιτόρου - Βίντεο

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι πραγματικοί πιλότοι του Top Gun τα λένε όλα: Ζωές και καριέρες στην... Danger Zone

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε ο Τραμπ, πηγαίνει ο Πούτιν - Στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος στις 19-20 Μαΐου

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ