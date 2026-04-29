Ιαπωνία: Τουρίστες χάνουν τη μνήμη τους και «ξυπνούν» με άδειους λογαριασμούς

Πολλές καταγγελίες περιγράφουν δυσκολίες στην αναφορά των περιστατικών στην αστυνομία και μεγάλες οικονομικές απώλειες από συναλλαγές που δεν θυμούνται οι ίδιοι οι τουρίστες.

Μία ανησυχητική τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στην, κατά γενική παραδοχή ασφαλή, Ιαπωνία, με αρκετές δυτικές κυβερνήσεις να εκδίδουν προειδοποιήσεις για όλους όσοι ταξιδεύουν στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Τουρίστες που παρασύρονται σε μπαρ, χάνουν τη μνήμη ή τις αισθήσεις τους και αργότερα ανακαλύπτουν υψηλές χρεώσεις στις πιστωτικές τους κάρτες ή αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε νέα προειδοποίηση αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας «αυξημένες αναφορές για ρίψη ναρκωτικών σε ποτά και απάτες με πιστωτικές κάρτες» στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα θύματα ανέφεραν ότι ξυπνούσαν χωρίς να θυμούνται τι είχε συμβεί και διαπίστωναν ότι είχαν χρεωθεί στις πιστωτικές τους κάρτες μεγάλα ποσά, που κυμαίνονταν «από εκατοντάδες έως δεκάδες χιλιάδες λίρες».

Η ιαπωνική αστυνομία έχει χαρακτηρίσει αρκετές περιοχές διασκέδασης του Τόκιο ως περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων το Καμπουκίτσο, το Ροπόνγκι, το Σιμπούγια και το Ικεμπουκούρο.

Σύμφωνα με τη βρετανική προειδοποίηση, πολλά θύματα ανέφεραν ότι τους πλησίασαν «kyakuhiki», δηλαδή άτομα που προσελκύουν πελάτες στους δρόμους, και τους παρότρυναν να μπουν σε μπαρ ή νυχτερινά κέντρα.

«Μην ακολουθείτε τους «κράχτες» του δρόμου μέσα στα μπαρ», προειδοποίησε το FCDO, προσθέτοντας ότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι στις περιοχές νυχτερινής διασκέδασης σε ολόκληρη την Ιαπωνία

Μια πρόσφατη ανάρτηση στο Reddit από έναν ταξιδιώτη στο Καμπουκίτσο περιέγραφε μια βραδινή έξοδο με έναν φίλο του που κατέληξε σε υποψία ότι του έριξαν κάτι στο ποτό, απώλεια μνήμης και εξαφάνιση εκατοντάδων δολαρίων.

«Έλεγξα τον λογαριασμό μου και μου έλειπαν 870 δολάρια, αλλά από τον τρεχούμενο λογαριασμό του φίλου μου έλειπαν περίπου 6.000 δολάρια», έγραψε ο ταξιδιώτης. Είπε ότι αργότερα οι δύο τους είδαν συναλλαγές από πολλά μπαρ, μεταξύ άλλων στην περιοχή Golden Gai, και ισχυρίστηκαν ότι κάποιος είχε πρόσβαση στα πορτοφόλια τους.

Στη συνέχεια περιγράφει ως απογοητευτική την προσπάθειά του να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία.

Άλλοι ταξιδιώτες έχουν περιγράψει παρόμοια περιστατικά στο διαδίκτυο. Σε μια μαρτυρία, ένας τουρίστας ανέφερε ότι του προσφέρθηκε σαμπάνια αφού τον πλησίασαν στο δρόμο, και στη συνέχεια δεν θυμόταν τίποτα μέχρι που βρέθηκε να κάθεται σε ένα τρένο του μετρό, χωρίς να ξέρει πού βρισκόταν ή πώς έφτασε εκεί.

Αργότερα ανακάλυψε αρκετές χρεώσεις στην πιστωτική του κάρτα συνολικού ύψους περίπου 6.000 δολαρίων.