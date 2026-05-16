ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

Η Νέα Φιλαδέλφεια ζει ήδη σε ρυθμούς γιορτής, με την ΑΕΚ να κορυφώνει το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο «σφράγισε» μαθηματικά την προηγούμενη Κυριακή (10/05).

Η πόλη έχει ντυθεί στα κιτρινόμαυρα, με σημαίες, κασκόλ και εικόνες τίτλων να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αντάξια της επιτυχίας.

Η αρχή γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου (16/05, 17:00) με ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena, όπου οι φίλοι της ομάδας έχουν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στους πρωταθλητές. Όπως αναφέρει σε μήνυμα της στα social media:

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο! Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της. Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας. Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!».

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως face painting και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στην Πλατεία του Αετού, ενώ η βραδιά πλαισιώνεται από μουσική και live performances, δίνοντας εορταστικό τόνο σε όλη την περιοχή.

Παράλληλα, η ΑΕΚ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο κοινωνικό της αποτύπωμα, με δράσεις όπως η εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playoffs της Super League. Πρόκειται για την τελευταία «υποχρέωση» πριν από την απονομή του τροπαίου, όπου μοναδικός στόχος, όμως, είναι η νίκη.

Η φιέστα της Κυριακής αναμένεται εντυπωσιακή, με πλήθος εκπλήξεων και ένα σκηνικό που έχει σχεδιαστεί ώστε να μείνει αξέχαστο στους φίλους της «Ένωσης».

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ με το αναλυτικό πρόγραμμα εορτασμών

«Η ΑΕΚ γιορτάζει το 14ο Πρωτάθλημα της ιστορίας της. Η Νέα Φιλαδέλφεια ντύνεται στα κιτρινόμαυρα και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου! Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα ΥΠΟΜΟΝΗ-ΕΠΙΜΟΝΗ-ΠΙΣΤΗ-ΠΑΘΟΣ.

Στην Πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου ΝΦ-ΝΧ θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σάββατο 16 Μαΐου

Το Σάββατο, στις 17.30 η ομάδα μας θα κάνει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην ALLWYN Arena και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μμ και θα περιμένουν τους οπαδούς για μία πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μία πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής.

Από τις 16.30 και μετά, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην Πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 18.30 θα αρχίσει πρόγραμμα με live performance και dancing show.

Κυριακή 17 Μαΐου

Η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα αλλά και η μεγάλη νύχτα! Τα προπύλαια της ALLWYN Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας.

Στο χρονικό διάστημα 10.00-14.00 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού, θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα, για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, μετά τον αγώνα, όταν οι Πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία.

Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής της 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τους αξίζει.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!».