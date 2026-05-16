Η Κίνα σκεπάζει εργοτάξια με φουσκωτούς θόλους 12.000 τ.μ.: Το πρόβλημα που θέλει να εξαφανίσει

Το να περπατάς σε μια μεγάλη πόλη και να βλέπεις μπροστά σου μια γιγαντιαία «φούσκα» που καλύπτει ολόκληρο εργοτάξιο μοιάζει με εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, στην Κίνα δεν είναι πια σενάριο, αλλά μια πρακτική που αρχίζει να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Οι κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες τοποθετούν τεράστιους φουσκωτούς θόλους πάνω από εργοτάξια, με στόχο να μπλοκάρουν τον θόρυβο και να περιορίσουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα επικίνδυνα σωματίδια που απλώνονται στον αέρα και καταλήγουν στις γύρω γειτονιές. Είναι μια λύση που δείχνει εντυπωσιακή, αλλά στην πραγματικότητα απαντά σε ένα πολύ παλιό και σοβαρό πρόβλημα των πόλεων.

