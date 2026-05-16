Οι πραγματικοί πιλότοι του Top Gun τα λένε όλα: Ζωές και καριέρες στην... Danger Zone

Ειδική εκδήλωση στη Βαρκελώνη 

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι πραγματικοί πιλότοι του Top Gun τα λένε όλα: Ζωές και καριέρες στην... Danger Zone
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις δεκαετίες αφότου έφερε την επανάσταση στον κινηματογράφο και έγινε σύμβολο για μια γενιά, το Top Gun «απογειώθηκε» ξανά αυτή την Τετάρτη στη Βαρκελώνη με μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Filmax Gran Vía για να γιορτάσει την 40ή επέτειό του.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πιλότους από την Πολεμική Αεροπορία και τη Διαστημική Δύναμη, περιελάμβανε ζωντανή μουσική και μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία 4DX και ScreenX που επέτρεψε στο κοινό να «ζήσει» την ταινία όπως ποτέ άλλοτε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο José Fernández Espejo, αντισυνταγματάρχης και εκπαιδευτής στην Wing 23, ο Antonio Mancebo, διοικητής και πιλότος F18 στην Wing 15, και ο Manuel Serrano, πιλότος Eurofighter, οι οποίοι μοιράστηκαν πώς το Top Gun επηρέασε τη φαντασία τους και, σε πολλές περιπτώσεις, πυροδότησε ένα κίνημα που χρόνια αργότερα θα γινόταν επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι πιλότοι αναλογίστηκαν τον πολιτιστικό αντίκτυπο της ταινίας και τη σύνδεση μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, εξηγώντας πώς η στρατιωτική αεροπορία απαιτεί ακρίβεια, πειθαρχία και απόλυτο έλεγχο, μακριά από ορισμένες από τις κινηματογραφικές ελευθερίες που απολαμβάνει το σύμπαν του Maverick.

«Αφού είδα το Top Gun, ήξερα ότι ήθελα να γίνω πιλότος μαχητικού αεροσκάφους»

Στην περίπτωση του Αντόνιο Μανσέμπο, διοικητή και πιλότου F18 της Wing 15, ο αντίκτυπος της ταινίας ξεπέρασε κατά πολύ τον κινηματογράφο. Ο πιλότος εξήγησε πώς η παρακολούθηση του Top Gun σε ηλικία 14 ετών διαμόρφωσε οριστικά την κλίση του: «Αφού είδα το Top Gun, ήξερα ότι ήθελα να γίνω πιλότος μαχητικού αεροσκάφους». Ο Μανσέμπο αναγνώρισε ότι η ταινία τον βοήθησε να κατανοήσει το επίπεδο αυστηρότητας που απαιτείται για να εισαχθεί στη Στρατιωτική Ακαδημία και να γίνει πιλότος μαχητικού αεροσκάφους.

Ο διοικητής τόνισε επίσης το επίπεδο τεχνικού ρεαλισμού στο Top Gun: Maverick, ειδικά σε σκηνές που αφορούν έκτακτες ανάγκες εν πτήσει. «Όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες που ακολουθεί ο πιλότος σε περίπτωση βλάβης κινητήρα είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που ακολουθούμε εμείς», εξήγησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο José Fernández Espejo μοιράστηκε επίσης μερικές από τις πιο προσωπικές και κινηματογραφικές αναμνήσεις της ημέρας. Ο αντισυνταγματάρχης και εκπαιδευτής από το Wing 23 θυμήθηκε πώς, κατά τη διάρκεια μιας απόσπασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκέφθηκε το θρυλικό μπαρ όπου ο Goose ερμηνεύει το "Great Balls of Fire" στο Top Gun: "Ήταν ακριβώς όπως στην ταινία", εξήγησε, δείχνοντας τον βαθμό στον οποίο η εικονογραφία της ιστορίας παραμένει έντονη ακόμη και εντός του στρατού.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας ήταν η ζωντανή εμφάνιση της Μουσικής Μονάδας της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού, η οποία ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια που συνδέονται με την ταινία, όπως το Take My Breath Away, ενισχύοντας τη συναισθηματική και νοσταλγική συνιστώσα της συνάντησης.

Ο εορτασμός κορυφώθηκε με την προβολή της ταινίας Top Gun σε μορφή 4DX και ScreenX, μια εμπειρία που συνδυάζει συγχρονισμένη κίνηση των καθισμάτων και περισσότερα από 20 αισθητηριακά εφέ — όπως άνεμος, νερό, θερμότητα ή δόνηση — μαζί με ένα πανοραμικό σύστημα προβολής 270 μοιρών που επεκτείνει τη δράση πέρα ​​από την παραδοσιακή οθόνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:39ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Όταν η στατιστική αποκάλυψε το σκάνδαλο μιας συμπαιγνίας με... φιλικές ψήφους και οι αλλαγές του φετινού διαγωνσιμού

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ στο συνέδριο της ΝΔ: Παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο την χτυπούσαν, μία «τραβούσε» βίντεο - Άγρια επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 40χρονος αγνοούμενος

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν αναγνωρίζουν τον γάμο παιδιών με συγκεκριμένες οδηγίες για την «παρθενία»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα σκεπάζει εργοτάξια με φουσκωτούς θόλους 12.000 τ.μ.: Το πρόβλημα που θέλει να εξαφανίσει

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film- «Έφτασε!»: Σπαρταριστές σκηνές από το νέο βίντεο για την Ημέρα Σερβιτόρου - Βίντεο

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι πραγματικοί πιλότοι του Top Gun τα λένε όλα: Ζωές και καριέρες στην... Danger Zone

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε ο Τραμπ, πηγαίνει ο Πούτιν - Στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος στις 19-20 Μαΐου

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ