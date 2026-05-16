NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης

Με ηγέτες τους Στεφόν Καστλ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το Σαν Αντόνιο επικράτησε 139-109 της Μινεσότα και προκρίθηκε με 4-2 στην ημιτελική σειρά της Δύσης στα NBA Playoffs.

Newsbomb

NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης
AP Photo/Abbie Parr
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Σπερς επιβεβαίωσαν πως αποτελούν πλέον μία από τις πιο δυνατές ομάδες του NBA, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Κορυφαίος για τα «Σπιρούνια» ήταν ο Στεφόν Καστλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, οδηγώντας το Σαν Αντόνιο σε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 21 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ σημείωσε 15 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Οι Σπερς έσπασαν το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία τους στα playoffs, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 εύστοχα τρίποντα σε 38 προσπάθειες.

Στους τελικούς της Δύσης, το Σαν Αντόνιο θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται τη Δευτέρα (18/05).

Ο Γουεμπανιάμα, που είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, αυτή τη φορά περιορίστηκε στους 19 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο συνέχισε να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην άμυνα των Σπερς, ελέγχοντας τη ρακέτα και δίνοντας λύσεις στο transition παιχνίδι της ομάδας του.

Η περιφερειακή γραμμή των Σπερς αποδείχθηκε ξανά καθοριστική, με την ποιότητα, το μέγεθος και την ευστοχία των γκαρντ του Σαν Αντόνιο να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη Μινεσότα.

Ο Καστλ ξεκίνησε τον αγώνα με πέντε συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11/16 σουτ εντός παιδιάς. Ο Φοξ είχε 3/3 τρίποντα, ενώ ο Τζούλιαν Σαμπανί σημείωσε 18 πόντους με τέσσερα εύστοχα τρίποντα.

Οι Σπερς ολοκλήρωσαν τη σειρά έχοντας συνολική διαφορά +97 πόντων απέναντι στους Τίμπεργουλβς, χωρίς να βρεθούν ούτε μία φορά πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Στον πρώτο γύρο των playoffs είχαν αποκλείσει εύκολα τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε πέντε αγώνες.

Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 24 πόντους με 9/26 σουτ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Τέρενς Σάνον με 21 πόντους και Ναζ Ριντ με 18 πόντους από τον πάγκο. Οι Τίμπεργουλβς, ωστόσο, δεν κατάφεραν ξανά να αντιμετωπίσουν την ασφυκτική άμυνα των Σπερς. Απογοητευτική ήταν η παρουσία του Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος έμεινε στους τρεις πόντους με 1/8 σουτ.

Τα highlights του Τίμπεργουλβς - Σπερς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για πατίνια: «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους - Υποχρεωτική ασφάλιση»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Saab: Δημοπρατούνται τα τελευταία πρωτότυπα

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική οικονομία: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο - Νέα θετικά μηνύματα σε αγορές και οίκους αξιολόγησης

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Πίστονς «διέλυσαν» τους Καβαλίερς και έστειλαν τη σειρά σε Game 7

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar Type 01: Η νέα ηλεκτρική εποχή ξεκινά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα της 3ης τετραετίας: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας, ή Κωνσταντοπούλου;»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ