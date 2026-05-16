Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

Snapshot Οι Βερμούδες παραμένουν ανυψωμένες πάνω από τον ωκεάνιο πυθμένα παρά την απουσία ενεργών ηφαιστειακών hotspots εδώ και πάνω από 30 εκατομμύρια χρόνια.

Μια τεράστια πλάκα ελαφρύτερου ηφαιστειακού βράχου, πάχους περίπου 12 μιλίων, βρίσκεται κάτω από τις Βερμούδες και υποστηρίζει την ανύψωσή τους.

Ο ελαφρύτερος βράχος σχηματίστηκε πριν από 30

35 εκατομμύρια χρόνια από λιωμένο υλικό που ψύχθηκε κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό.

Η παρουσία αυτού του βράχου προκαλεί βαρυτική ανωμαλία και γεωειδείς ανωμαλίες στην περιοχή των Βερμούδων.

Οι μαγνητικές ιδιαιτερότητες των ηφαιστειακών πετρωμάτων μπορεί να επηρεάζουν τις ενδείξεις πυξίδας σε πλοία και αεροσκάφη που περνούν πάνω από το νησί. Snapshot powered by AI

Οι Βερμούδες συναρπάζουν επί δεκαετίες, καθώς συνοδεύονται από φήμες μυστηριωδών εξαφανίσεων και περίεργων περιστατικών στο διαβόητο Τρίγωνο, που έχει πάρει διαστάσεις θρύλου.

Όμως, υπάρχουν και άλλα μυστήρια στο εν λόγω σημείο, που απασχολούν τους επιστήμονες και πλέον πιστεύουν ότι βρήκαν τη λύση του σε ένα από αυτά.

Η μικρή αλυσίδα νησιών βρίσκεται περίπου 650 μίλια ανατολικά της Βόρειας Καρολίνας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Περίπου 64.000 άνθρωποι ζουν εκεί σήμερα, σε μία γη που τεχνικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται ακόμα τόσο ψηλά πάνω από τον περιβάλλοντα πυθμένα της θάλασσας .

Κανονικά, τα ηφαιστειακά νησιά βασίζονται στη θερμότητα από την ενεργό γεωλογία βαθιά κάτω από την επιφάνεια για να παραμείνουν ανυψωμένα. Τα ηφαίστεια των Βερμούδων, ωστόσο, σταμάτησαν να εκρήγνυνται πριν από περισσότερα από 30 εκατομμύρια χρόνια.

Σε γεωλογικούς όρους, το νησί θα έπρεπε σταδιακά να είχε βυθιστεί χαμηλότερα με την πάροδο του χρόνου.

Αντίθετα, οι Βερμούδες παρέμειναν ασυνήθιστα ανυψωμένες πάνω από τη βαθιά λεκάνη του Ατλαντικού για εκατομμύρια και εκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες τώρα ανακάλυψαν γιατί. Έχουν συνδέσει αυτή την παράξενη επιβίωση με ένα τεράστιο κρυμμένο στρώμα ελαφρύτερου βράχου που είναι θαμμένο κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό του νησιού.

Οι ερευνητές William Frazer και Jeffrey Park χρησιμοποίησαν καταγραφές σεισμών αξίας άνω των δύο δεκαετιών που συγκεντρώθηκαν από έναν μόνο σταθμό σεισμικής παρακολούθησης στις Βερμούδες.

Αναλύοντας τις δονήσεις που παράγονται από μακρινούς σεισμούς, η ομάδα μπόρεσε να χαρτογραφήσει στρώματα βράχων που εκτείνονται πάνω από 25 μίλια κάτω από το νησί.

Τα κύματα πίεσης που ταξιδεύουν μέσω της Γης αλλάζουν συμπεριφορά όταν χτυπούν διαφορετικά υλικά, προφανώς.

Η μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Geophysical Research Letters, αποκάλυψε μια τεράστια πλάκα ελαφρύτερου ηφαιστειακού βράχου που βρίσκεται κάτω από τις Βερμούδες.

Το κρυφό στρώμα έχει πάχος περίπου 12 μίλια, περίπου το ίδιο μήκος με το νησί του Μανχάταν από άκρη σε άκρη.

Αυτός ο βράχος κάτω από τις Βερμούδες πιστεύεται ότι είναι περίπου 1,5% λιγότερο πυκνός από το περιβάλλον υλικό του μανδύα, καθιστώντας τον πιο πλευστό και βοηθώντας αποτελεσματικά το νησί να επιπλέει ψηλότερα πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού.

Οι επιστήμονες λένε ότι ο ελαφρύτερος βράχος σχηματίστηκε πριν από 30 έως 35 εκατομμύρια χρόνια, όταν ζεστό λιωμένο υλικό ανέβηκε από βαθιά μέσα στη Γη, εξαπλώθηκε κάτω από τον φλοιό και στη συνέχεια ψύχθηκε σε ένα στερεό στρώμα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η άνωση που δημιουργείται από τη θαμμένη πλάκα ταιριάζει απόλυτα με το ύψος του Bermuda Rise, ενός γιγαντιαίου υποθαλάσσιου οροπεδίου που περιβάλλει το νησί.

Ο πυθμένας της θάλασσας εκεί βρίσκεται περίπου 1.300 έως 3.300 πόδια ψηλότερα από τα κοντινά τμήματα του φλοιού του Ατλαντικού παρόμοιας ηλικίας.

Αυτό που είναι ακόμη πιο παράξενο είναι ότι η περιοχή παρουσιάζει επίσης μια ελαφρά βαρυτική ανωμαλία που προκαλείται από το ελαφρύτερο υλικό που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια.

Επειδή ο θαμμένος βράχος είναι λιγότερο πυκνός, η βαρύτητα στην περιοχή είναι ελαφρώς ασθενέστερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι.

Η επιφάνεια του ωκεανού πάνω από το ύψωμα σχηματίζει μάλιστα μια ελαφριά διόγκωση γνωστή ως «γεωειδής ανωμαλία».

Η περιοχή συνδέεται επίσης από καιρό με ασυνήθιστα ισχυρά μαγνητικά σήματα που προκαλούνται από πλούσια σε σίδηρο και τιτάνιο ηφαιστειακά πετρώματα που έχουν απομείνει από το αρχαίο γεωλογικό παρελθόν των Βερμούδων.

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι μαγνητικές ιδιαιτερότητες μπορούν να επηρεάσουν ελαφρώς τις ενδείξεις της πυξίδας όταν πλοία ή αεροσκάφη περνούν από πάνω. Αν και πιστεύεται ότι είναι ακίνδυνες.

Ο ερευνητής William Frazer δήλωσε σχετικά: «Οι Βερμούδες είναι ένα συναρπαστικό μέρος για μελέτη, επειδή μια ποικιλία γεωλογικών χαρακτηριστικών τους δεν ταιριάζει με το μοντέλο ενός μανδύα, τον κλασικό τρόπο με τον οποίο το υλικό από τα βάθη φέρνεται στην επιφάνεια.

Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν άλλες διαδικασίες μεταφοράς μέσα στον μανδύα της Γης που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.»

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων, παρά την εξήγηση του φαινομένου, θα συνεχίσει να γοητεύει τους συνωμοσιολόγους.