Ισπανία: Συνελήφθη τουρίστας που προσπάθησε να πνίξει γυναίκα και 5χρονο παιδί σε παραλία

Συνελήφθη Βρετανός τουρίστας σε δημοφιλές θέρετρο της Ισπανίας, αφού προσπάθησε να πνίξει μια γυναίκα στη θάλασσα και στη συνέχεια επιτέθηκε σε ένα 5χρονο παιδί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν στην παραλία της Κόστα Μπλάνκα, όταν ο 44χρονος Βρετανός, χωρίς κάποιον προφανή λόγο, προσπάθησε να πνίξει μια 34χρονη Νορβηγίδα που κολυμπούσε με τον σύντροφό της στην θάλασσα.

Ο Βρετανός φέρεται να την άρπαξε από το λαιμό και να της έβαλε το κεφάλι κάτω από το νερό, φωνάζοντας «θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω», σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ABC Diario.

Ο σύντροφος της γυναίκας κατάφερε να παρέμβει και να την ελευθερώσει. Στη συνέχεια, ο Βρετανός κατευθύνθηκε προς την ακτή και άρπαξε ένα 5χρονο παιδί επίσης από το λαιμό, και προσπάθησε να το πνίξει πιέζοντας το πρόσωπό του στην άμμο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η μητέρα του παιδιού μαζί με άλλους λουόμενους έσωσαν το παιδί, ενώ ένας ναυαγοσώστης συγκράτησε τον Βρετανό μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Ο 44χρονος, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής, βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση σε νοσοκομείο εν αναμονή ψυχιατρικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, καθώς παρουσίασε βίαιη συμπεριφορά μετά τη σύλληψή του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει με μια κουβέρτα στο κελί που κρατούνταν προσωρινά.