Αυστραλία: Κατασχέθηκαν 100.000 κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης από εκτροφέα

Ο εκτροφέας δεν συνελήφθη, ενώ οι κατασχεθείσες κατσαρίδες θα υποβληθούν σε ευθανασία

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αυστραλία: Κατασχέθηκαν 100.000 κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης από εκτροφέα

Κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και dubia, που κατασχέθηκαν από έναν εκτροφέα στο Μπάθερστ της Αυστραλίας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Αυστραλίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αρχές της Αυστραλίας ήρθαν αντιμέτωπες με ένα απίστευτο θέαμα, αφού κατέσχεσαν περισσότερες από 100.000 ζωντανές κατσαρίδες από έναν μόνο εκτροφέα, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης διάσωσης εξωτικών ασπόνδυλων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Τα έντομα που κατασχέθηκαν ήταν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και κατσαρίδες dubia, οι οποίες είναι ενδημικές στην κεντρική και νότια Αμερική, και ανέρχονται σε συνολική αξία 122.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα έντομα κατασχέθηκαν τον Μάιο από έναν εμπορικό εκτροφέα στην πόλη Μπάθερστ.

Οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης είναι μία από τις μεγαλύτερες κατσαρίδες στον κόσμο, καθώς μπορούν να φτάσουν από τα πέντε έως και τα οκτώ εκατοστά σε μήκος. Οι συγκεκριμένες κατσαρίδες ευδοκιμούν στην Αυστραλία λόγω του υποτροπικού κλίματός της και η χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες είδη.

Australia Cockroaches Seized

Μια κατσαρίδα της Μαδαγασκάρης που κατασχέθηκε από έναν εκτροφέα στο Μπάθερστ της Αυστραλίας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Αυστραλίας

Η Στέφανι Λέσερ, κυνηγός φιδιών από την πόλη Μπάθερστ, δήλωσε στο τοπικό μέσο ABC News ότι οι συγκεκριμένες κατσαρίδες πιθανότατα θα πωλούνταν ως οικονομική τροφή για ερπετά.

Η εισαγωγή τόσο των κατσαρίδων της Μαδαγασκάρης όσο και των dubia στην Αυστραλία είναι παράνομη. Δεν επιτρέπεται η νόμιμη διατήρηση, εκτροφή ή πώλησή τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους, ανέφερε το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Αυστραλίας σε ανακοίνωσή του.

Η Αυστραλία εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους βιοασφάλειας στα σύνορά της για την προστασία των τομέων της γεωργίας και της κηπουρικής, καθώς και της αυτοχθόνου άγριας ζωής από προσβολές παρασίτων. Όσοι διακινούν λαθραία μη δηλωμένα ή παράνομα ζώα, έντομα ή φυτά ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα χιλιάδων δολαρίων.

Australia Cockroaches Seized

Κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης και dubia, που κατασχέθηκαν από έναν εκτροφέα στο Μπάθερστ της Αυστραλίας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της Αυστραλίας

Οι συγκεκριμένες κατσαρίδες «δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο» και θα μπορούσαν να μεταδώσουν ασθένειες ή να βλάψουν την αυτόχθονη άγρια ζωή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι ο εκτροφέας δεν συνελήφθη, ενώ οι κατασχεθείσες κατσαρίδες θα υποβληθούν σε ευθανασία, ανέφερε το υπουργείο.

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