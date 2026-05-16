Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Μετά από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αναμένονται συνομιλίες με την κινεζική ηγεσία και συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση της διμερούς συνεργασίας. Μετά τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σχεδιάζεται να υπογραφούν μια σειρά εγγράφων.

Σε μία αξιοσημείωτη λεπτομέρεια, το ταξίδι ανακοινώνεται με την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την Κίνα, όπου πραγματοποίησε επίσης επίσημη επίσκεψη, σχεδόν μετά από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού συνήφθησαν «φανταστικές συμφωνίες» αξίας «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων».