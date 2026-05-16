Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού
Μια αυθόρμητη ιδέα για την απευθείας διάθεση της παραγωγής μιας γαλακτοκομικής μονάδας εξελίχθηκε σε μια μικρή τοπική επανάσταση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Peter Bauwens, ένας 52χρονος Βέλγος κτηνοτρόφος, τοποθέτησε έναν αυτόματο πωλητή παγωτού μηχανής στην καρδιά της φάρμας του, προσφέροντας ένα προϊόν φτιαγμένο αποκλειστικά από το φρέσκο γάλα των αγελάδων του.
Απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες: Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου
Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε στο χωριό Sint-Lievens-Esse της φλαμανδικής περιφέρειας, στοχεύει στο να προσφέρει μια εναλλακτική απέναντι στο μοντέλο κατανάλωσης που ελέγχεται από τις μεγάλες αλυσίδες και τις πολυεθνικές.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:50 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ