Οι Ταλιμπάν αναγνωρίζουν τον γάμο παιδιών με συγκεκριμένες οδηγίες για την «παρθενία»

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν θεσπίζουν συνεχώς νέους καταπιεστικούς κανόνες, που αφορούν ιδιαίτερα γυναίκες και κορίτσια.

Τώρα, μετά την εκπαίδευση, σειρά πήρε το οικογενειακό δίκαιο, σε μία σειρά αποφάσεων που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι Ταλιμπάν αναγνώρισαν επίσημα τους παιδικούς γάμους, καθορίζοντας κανόνες για γάμους με ανήλικους και συγκεκριμένες οδηγίες που διέπουν τις «παρθένες».

Ο κανονισμός 31 σελίδων με τίτλο «Αρχές διαζυγίου μεταξύ συζύγων» περιγράφει τους κανόνες που διέπουν τη λύση των γάμων βάσει ενός ατελείωτου καταλόγου θρησκευτικών και νομικών προϋποθέσεων.

Αυτές περιλαμβάνουν τον παιδικό γάμο, τον θηλασμό, τον αναγκαστικό χωρισμό, τους αγνοούμενους συζύγους, την αποστασία και τις κατηγορίες για μοιχεία.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο τμήμα σχετικά με το «khiyar al-bulugh» («επιλογή κατά την εφηβεία»), μια ισλαμική νομική διάταξη που επιτρέπει την ακύρωση ενός γάμου που συνάφθηκε κατά την παιδική ηλικία, μόλις το άτομο φτάσει στην εφηβεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, εάν ο γάμος ενός παιδιού έχει κανονιστεί από συγγενείς εκτός του πατέρα ή του παππού του, είναι νομικά έγκυρος υπό την προϋπόθεση ότι ο σύζυγος είναι κοινωνικά συμβατός και η προίκα είναι κατάλληλη.

Ο κανονισμός ορίζει ότι το παιδί μπορεί αργότερα να ζητήσει ακύρωση μετά την εφηβεία, αλλά μόνο μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το ανεξάρτητο αφγανικό μέσο ενημέρωσης Amu TV.

Οι κανόνες παρέχουν επίσης στους πατριάρχες των οικογενειών ευρεία εξουσία επί των παιδικών γάμων, αλλά ορίζουν ότι οι γάμοι μπορούν να ακυρωθούν εάν οι κηδεμόνες θεωρηθούν κακοποιητικοί, διανοητικά ανίκανοι ή ηθικά διεφθαρμένοι.

Αρκετές διατάξεις υποστηρίζουν την αυστηρή κηδεμονία, ιδίως το άρθρο 7, το οποίο θεσπίζει διπλό πρότυπο για τη συγκατάθεση στο γάμο.

Το έγγραφο ορίζει ότι η σιωπή μιας «παρθένου κοπέλας» ερμηνεύεται ως συγκατάθεση στο γάμο, ενώ η ίδια σιωπή από έναν άνδρα ή μια γυναίκα που έχει παντρευτεί στο παρελθόν δεν ερμηνεύεται έτσι.

Ο κανονισμός παρέχει επίσης στους δικαστές των Ταλιμπάν ευρείες εξουσίες να παρεμβαίνουν σε συζυγικές διαμάχες σχετικά με ζητήματα όπως η αποστασία, η «απομάκρυνση από τον Ισλαμισμό», η παρατεταμένη απουσία του συζύγου και οι κατηγορίες για μοιχεία.

Αναφέρει συγκεκριμένα το «ζιχάρ», μια κλασική ισλαμική έννοια όπου ο σύζυγος συγκρίνει τη γυναίκα του με μια απαγορευμένη γυναίκα συγγενή.

Σύμφωνα με αυτό το τμήμα, οι δικαστές μπορούν να υποχρεώσουν τους συζύγους να εκπληρώσουν θρησκευτικές ποινές ή να χορηγήσουν διαζύγιο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυλάκιση και σωματική τιμωρία για να επιβάλουν τη συμμόρφωση.

Το κείμενο καλύπτει επίσης συζυγικούς περιορισμούς βάσει του ισλαμικού νόμου σχετικά με τη «συγγένεια μέσω του γάλακτος».

Επειδή τα παιδιά που θηλάζονται από την ίδια γυναίκα θεωρούνται αδέλφια, οι κανονισμοί επιτρέπουν στους δικαστές να ακυρώσουν γάμους εάν ανακαλυφθεί αυτή η σχέση.

Οι κανονισμοί περιγράφουν επίσης διαδικασίες για περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι αγνοούνται για παρατεταμένες περιόδους, επιτρέποντας την παρέμβαση του δικαστηρίου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Νωρίτερα φέτος, οι Ταλιμπάν εισήγαγαν έναν νέο ποινικό κώδικα, βάσει του οποίου, επιτρέπεται στους συζύγους να χτυπούν τις συζύγους τους, εφόσον δεν προκαλούν σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Αν η γυναίκα το αποδείξει ενώπιον δικαστή, τότε ο σύζυγος θα καταδικαστεί σε φυλάκιση δεκαπέντε ημερών.

Βέβαια, εδώ παρατηρείται το παράδοξο. Η γυναίκα στο Αφγανιστάν πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένη, αλλά να δείξει τους τραυματισμούς της ενώπιον δικαστή.

Επίσης, απαιτείται να συνοδεύεται από έναν άνδρα συνοδό, ο οποίος συνήθως είναι ο ίδιος ο σύζυγος.

Ο νέος κώδικας επίσης δεν καταδικάζει ούτε απαγορεύει τη σεξουαλική ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών.

Επιπλέον, ο κώδικας εμποδίζει τις γυναίκες να αναζητήσουν καταφύγιο στην οικογένειά τους για να ξεφύγουν από τη βία στο σπίτι.

Το άρθρο 34 του κώδικα ορίζει ότι μια γυναίκα που πηγαίνει επανειλημμένα στο σπίτι του πατέρα της ή άλλων συγγενών χωρίς την άδεια του συζύγου της και «δεν επιστρέφει στο σπίτι παρά το αίτημα του συζύγου της» αντιμετωπίζει τρεις μήνες φυλάκιση. Η οικογένεια και οι συγγενείς της θα αντιμετωπίσουν επίσης τιμωρία.





