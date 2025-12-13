Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

Οι τέσσερις άνδρες έγιναν γνωστοί στην περιοχή τους για το ντύσιμο εμπνευσμένο από τη βρετανική σειρά «Peaky Blinders»

Τέσσερις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, επειδή κυκλοφορούσαν δημόσια ντυμένοι σαν χαρακτήρες της δημοφιλούς βρετανικής σειράς Peaky Blinders, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «προώθηση ξένης κουλτούρας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Ανήθικης Συμπεριφοράς των Ταλιμπάν, οι τέσσερις 30χρονοι άνδρες, εντοπίστηκαν στην περιοχή Τζιμπράιλ της επαρχίας Χεράτ, όπου είχαν γίνει γνωστοί για τις εμφανίσεις τους με καμπαρντίνες και τραγιάσκες, εμπνευσμένες από τη σειρά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαΐφ ουρ-Ισλάμ Χάιμπερ, δήλωσε ότι οι νεαροί «κλήθηκαν και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα “αναμόρφωσης”», καθώς, όπως ανέφερε, «μιμούνταν ξένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες και προωθούσαν μη αφγανικά πρότυπα».

«Είμαστε μουσουλμάνοι και Αφγανοί, έχουμε τη δική μας θρησκεία, κουλτούρα και αξίες», ανέφερε ο Χάιμπερ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η χώρα έχει «προστατευτεί με θυσίες από επιβλαβείς πολιτιστικές επιρροές».

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του στο CBS News, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τέσσερις άνδρες «δεν συνελήφθησαν επίσημα», αλλά «κλήθηκαν για συστάσεις και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι». Όπως είπε, «τα ρούχα που φορούσαν δεν έχουν καμία αφγανική ταυτότητα και δεν συνάδουν με τον μουσουλμανικό χαρακτήρα της κοινωνίας».

Οι τέσσερις φίλοι - Ασγκάρ Χουσεϊνάι, Τζαλίλ Γιακούμπι, Ασόρε Ακμπάρι και Νταούντ Ράσα- είχαν εμφανιστεί πρόσφατα και στο YouTube, δηλώνοντας ότι εμπνεύστηκαν από τη μόδα της σειράς και ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν κυρίως θετικές.

«Στην αρχή διστάζαμε, αλλά όταν βγήκαμε έξω ο κόσμος μας σταματούσε για φωτογραφίες», είχε πει ένας από αυτούς. «Υπήρχαν και αρνητικά σχόλια, αλλά εστιάζαμε στα θετικά». Ωστόσο, οι αρχές των Ταλιμπάν χαρακτήρισαν τις εμφανίσεις τους «αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες και τον αφγανικό πολιτισμό».

Φίλος των τεσσάρων χαρακτήρισε την υπόθεση «παράλογη», μιλώντας στο CBS News υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας. «Η χώρα μοιάζει με φυλακή. Το έκαναν για πλάκα, χωρίς πολιτικά κίνητρα, και κατέληξε σε εφιάλτη», ανέφερε.

Reportedly, 4 people in Herat province were detained & sent to rehab by Taliban's Virtue Ministry for imitating characters from British crime series, Peaky Blinders & parading around city resembling the vintage gangsters, an act seen as violating local values.

Video: Social Media pic.twitter.com/tb5qbZ38ro — Ihsanullah Tipu Mehsud (@IhsanTipu) December 8, 2025

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυστηρής επιβολής κανόνων συμπεριφοράς και ενδυμασίας από τους Ταλιμπάν, που από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021 έχουν περιορίσει δραστικά τις ελευθερίες ανδρών και γυναικών, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να υφίστανται τις πιο αυστηρές απαγορεύσεις στην εργασία και την εκπαίδευση.

