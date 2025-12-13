Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

Οι αφγανικές αρχές μιλούν για «ξένη επιρροή» και παραβίαση των τοπικών πολιτισμικών κανόνων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

Οι τέσσερις άνδρες έγιναν γνωστοί στην περιοχή τους για το ντύσιμο εμπνευσμένο από τη βρετανική σειρά «Peaky Blinders»

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερις νεαροί άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, επειδή κυκλοφορούσαν δημόσια ντυμένοι σαν χαρακτήρες της δημοφιλούς βρετανικής σειράς Peaky Blinders, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «προώθηση ξένης κουλτούρας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Ανήθικης Συμπεριφοράς των Ταλιμπάν, οι τέσσερις 30χρονοι άνδρες, εντοπίστηκαν στην περιοχή Τζιμπράιλ της επαρχίας Χεράτ, όπου είχαν γίνει γνωστοί για τις εμφανίσεις τους με καμπαρντίνες και τραγιάσκες, εμπνευσμένες από τη σειρά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Σαΐφ ουρ-Ισλάμ Χάιμπερ, δήλωσε ότι οι νεαροί «κλήθηκαν και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα “αναμόρφωσης”», καθώς, όπως ανέφερε, «μιμούνταν ξένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες και προωθούσαν μη αφγανικά πρότυπα».

«Είμαστε μουσουλμάνοι και Αφγανοί, έχουμε τη δική μας θρησκεία, κουλτούρα και αξίες», ανέφερε ο Χάιμπερ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η χώρα έχει «προστατευτεί με θυσίες από επιβλαβείς πολιτιστικές επιρροές».

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του στο CBS News, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τέσσερις άνδρες «δεν συνελήφθησαν επίσημα», αλλά «κλήθηκαν για συστάσεις και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι». Όπως είπε, «τα ρούχα που φορούσαν δεν έχουν καμία αφγανική ταυτότητα και δεν συνάδουν με τον μουσουλμανικό χαρακτήρα της κοινωνίας».

Οι τέσσερις φίλοι - Ασγκάρ Χουσεϊνάι, Τζαλίλ Γιακούμπι, Ασόρε Ακμπάρι και Νταούντ Ράσα- είχαν εμφανιστεί πρόσφατα και στο YouTube, δηλώνοντας ότι εμπνεύστηκαν από τη μόδα της σειράς και ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν κυρίως θετικές.

«Στην αρχή διστάζαμε, αλλά όταν βγήκαμε έξω ο κόσμος μας σταματούσε για φωτογραφίες», είχε πει ένας από αυτούς. «Υπήρχαν και αρνητικά σχόλια, αλλά εστιάζαμε στα θετικά». Ωστόσο, οι αρχές των Ταλιμπάν χαρακτήρισαν τις εμφανίσεις τους «αντίθετες με τις ισλαμικές αξίες και τον αφγανικό πολιτισμό».

Φίλος των τεσσάρων χαρακτήρισε την υπόθεση «παράλογη», μιλώντας στο CBS News υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας. «Η χώρα μοιάζει με φυλακή. Το έκαναν για πλάκα, χωρίς πολιτικά κίνητρα, και κατέληξε σε εφιάλτη», ανέφερε.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυστηρής επιβολής κανόνων συμπεριφοράς και ενδυμασίας από τους Ταλιμπάν, που από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021 έχουν περιορίσει δραστικά τις ελευθερίες ανδρών και γυναικών, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να υφίστανται τις πιο αυστηρές απαγορεύσεις στην εργασία και την εκπαίδευση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

23:24LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Βιρτζίνια Τζιούφρε - Η οργή της οικογένειας

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

22:32WHAT THE FACT

Περού: Ένας ναός 5.000 ετών ανακαλύφθηκε στην έρημο - Γιατί ήταν θαμμένοι τρεις σκελετοί στον τοίχο;

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

22:09LIFESTYLE

Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ