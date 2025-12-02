Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

Το δόγμα της «ανταπόδοσης» και η επιστροφή των δημόσιων εκτελέσεων

Δημήτρης Δρίζος

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια εικόνα που θυμίζει τις πιο σκοτεινές ημέρες της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί συγκεντρώθηκαν σε στάδιο για να παρακολουθήσουν έναν 13χρονο να εκτελεί δημόσια τον άνθρωπο που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Οι συγγενείς των θυμάτων είχαν τη δυνατότητα να δώσουν συγχώρεση, κάτι που θα έσωζε τη ζωή του καταδικασμένου, όμως επέλεξαν την εσχάτη των ποινών. Με το περιστατικό αυτό, οι δημόσιες εκτελέσεις από την επιστροφή των Ταλιμπάν το 2021 φτάνουν πλέον τις δώδεκα.

Εκτέλεση μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους

Το αγόρι πυροβόλησε τρεις φορές τον καταδικασμένο, ενώ το στάδιο των 80.000 θεατών ξέσπασε σε συνθήματα «Allahu Akbar». Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν, το θύμα, με το όνομα Μανγκάλ, είχε σφαγιάσει 13 μέλη της οικογένειας του παιδιού, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Η θανατική ποινή είχε επικυρωθεί από τρία δικαστικά επίπεδα και είχε λάβει τελική έγκριση από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Χιμπατουλάχ Ακχουντζαντά.

Ο καταδικασμένος συμμετείχε σε ένοπλη εισβολή σε σπίτι στην επαρχία Χοστ τον Ιανουάριο του 2025, όπου δολοφονήθηκαν τα μέλη της οικογένειας.

Το δόγμα της «ανταπόδοσης» και η επιστροφή των δημόσιων εκτελέσεων

Οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν αυστηρή ερμηνεία της Σαρία, επαναφέροντας δημόσιες εκτελέσεις και ενισχύοντας την καταπίεση σε γυναίκες και κορίτσια, στις οποίες απαγορεύεται η ανώτερη εκπαίδευση και μεγάλο μέρος της εργασίας.

Οι εκτελέσεις γίνονται στο πλαίσιο της «Κίσα», του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». Όπως ανακοινώνει το δικαστήριο, η υπόθεση είχε εξεταστεί «επακριβώς και επανειλημμένως», ενώ οι συγγενείς είχαν δικαίωμα να δώσουν συγχώρεση, κάτι που αρνήθηκαν.

Οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο να παρακολουθήσει την εκτέλεση, ενώ πολλοί προσήλθαν. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως η τιμωρία μπορεί να λειτουργήσει «αποτρεπτικά», ώστε «κανείς να μην τολμήσει να σκοτώσει ξανά».

Ωστόσο ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για ραγδαία επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, με τον ειδικό εισηγητή Ρίτσαρντ Μπένετ να χαρακτηρίζει τέτοιες πράξεις «απάνθρωπες, σκληρές και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο». Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε άμεσο τέλος στις δημόσιες εκτελέσεις.

Δυτικοί influencers «γυαλίζουν» την εικόνα της χώρας

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της χώρας «εξάγεται» μέσα από βίντεο δυτικών influencers, που παρουσιάζουν ένα Αφγανιστάν «ειδυλλιακό» και ασφαλές, την ώρα που ο ΟΗΕ κάνει λόγο για καθημερινή καταπίεση.

Παρά τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, σχεδόν 4.000 τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2024 και περίπου 3.000 στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Αφγανή ακτιβίστρια Ορζάλα Νεμάτ κατηγορεί τους influencers ότι «εξωραΐζουν» την πραγματικότητα, σβήνοντας τις ωμές συνθήκες ζωής των γυναικών, που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς άνδρα συνοδό και τηρούν αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες.

Αντιδράσεις για βίντεο

Αίσθηση προκάλεσε και διαφημιστικό βίντεο ταξιδιωτικού γραφείου, στο οποίο ο υπεύθυνος εμφανίζεται πίσω από άνδρες με κουκούλες στο κεφάλι, σε σκηνή που παραπέμπει σε βίντεο αποκεφαλισμών, πριν αποκαλύψει την ταυτότητα ενός influencer που χαμογελά λέγοντας «Καλώς ήρθατε στο Αφγανιστάν!». Το βίντεο αναπαρήχθη και από φιλοταλιμπανικούς λογαριασμούς.

Το νέο περιστατικό έρχεται μετά την εκτέλεση ενός άνδρα τον Οκτώβριο, επίσης σε στάδιο, για τη δολοφονία ενός ζευγαριού – η γυναίκα ήταν οκτώ μηνών έγκυος. Η εκτέλεση έγινε από συγγενή των θυμάτων.

Την άνοιξη, τέσσερις άνδρες εκτελέστηκαν δημόσια σε τρεις επαρχίες την ίδια ημέρα. Οι συγγενείς των θυμάτων πυροβολούσαν τους ενόχους μέσα σε στάδια γεμάτα θεατές και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Κλιμάκωση της βίας και επιστροφή σε «νόμους Ηθικής και Αρετής»

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι η κατάσταση θυμίζει έντονα την περίοδο 1996-2001, με τους σκληρούς νόμους «Ηθικής και Αρετής» να επιστρέφουν. Πέρυσι το καλοκαίρι, τουλάχιστον 63 άνθρωποι –ανάμεσά τους 14 γυναίκες– μαστιγώθηκαν δημόσια για αδικήματα όπως «ανήθικες σχέσεις» και κατανάλωση αλκοόλ.

Ο ίδιος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν έχει δηλώσει πως «οι γυναίκες θα λιθοβολούνται ή θα μαστιγώνονται δημόσια» εάν παραβούν τους νόμους, υποστηρίζοντας πως όσοι αντιδρούν «εκπροσωπούν τον Σατανά».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση σε ζωντανή μετάδοση

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Κροατία με μοναχή που μαχαίρωσε τον εαυτό της - Είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκε άγνωστος άνδρας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

19:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | Πότε είναι το μεγάλο ντέρμπι

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ - Βίντεο

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Prada: Προχώρησε στην οριστική εξαγορά της Versace μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουκρανικά drones που στοχεύουν ρωσικά τάνκερ απειλούν να τινάξουν στον αέρα την «Ειρήνη Τραμπ»

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για φοιτήτρια στη Νέα Υόρκη - Άγνωστος της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου - Βίντεο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα: Αυστηροποιούνται οι ποινές – Τι ισχύει για τις μπαλωθιές

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία ICON και ECMWF για την κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έσβησε δεκάδες φωτογραφίες στο Instagram και κράτησε μόνο 3 μπασκετικές

18:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Offspring και Bad Religion έρχονται για μια punk rock βραδιά στο Release Athens 2026

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Έχουν δίκιο οι πολίτες που εξοργίζονται με τα όσα ακούγονται στην εξεταστική

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Αποφασισμένοι οι αυτοκινητιστές - Προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας - Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών

18:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποφίλιου - Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία με έργα Θεοδωράκη-Χατζιδάκι μετά τις αντιδράσεις

18:35LIFESTYLE

Amy Schumer: Η αποκάλυψη για την απώλεια κιλών και τη μάχη της με το σύνδρομο Cushing - «Είναι κάτι που μπορεί να σε σκοτώσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση σε ζωντανή μετάδοση

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί δημόσια τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές

17:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σαρωτική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου: Οι 5 μεγάλες αλλαγές - Τι ισχύει για τα εξ αδιαιρέτου και ποια τα δικαιώματα των συντρόφων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Βαρυσήμαντη δήλωση Πούτιν πριν τις συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ: «Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Γιατί βάζει φόρο στα προφυλακτικά μετά από 30 χρόνια

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από αγρότες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Live η συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν στο Κρεμλίνο - Στο επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

18:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποφίλιου - Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία με έργα Θεοδωράκη-Χατζιδάκι μετά τις αντιδράσεις

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδή «παντρεύτηκε» το πτώμα του φίλου της που «δολοφονήθηκε από τον πατέρα και τα αδέλφια της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ