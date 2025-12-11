Παρέμβαση Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ: Άμεση άρση των περιορισμών κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν

Τι είπε κατά την τοποθέτησή της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Παρέμβαση Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ: Άμεση άρση των περιορισμών κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν
Τις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όλων των Αφγανών καταδίκασε η Ελλάδα κατά τη χθεσινή (Τετάρτη 10/12) συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλώντας τους Ταλιμπάν να αναστρέψουν άμεσα την περιοριστική πολιτική και τις πρακτικές τους εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις πρόσφατες διασυνοριακές συγκρούσεις, καλώντας τους Ταλιμπάν να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) και στον προτεινόμενο οδικό χάρτη εμπλοκής με τους Ταλιμπάν, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη εκείνοι να τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Ελλάδα προσυπέγραψε, μαζί με 55 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, κοινή δήλωση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και ειδικότερα στο Αφγανιστάν, η οποία εκφωνήθηκε από την Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, Βάνια Φαγιόν.

Στην κοινή δήλωση το Αφγανιστάν, περιγράφεται ως μια χώρα με «τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό», αλλά ταυτόχρονα με «ένα από τα πιο δραματικά ιστορικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως» λόγω των πολιτικών των Ταλιμπάν. Τα κράτη-μέλη καταγγέλλουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται αντιμέτωπα με «ένα θεσμοθετημένο σύστημα διαχωρισμού, αποκλεισμού και απαξίωσης της αξιοπρέπειάς τους».

Όπως υπογραμμίζεται, οι περιορισμοί στην εκπαίδευση, την εργασία, την ελευθερία μετακίνησης και τη δημόσια ζωή «δεν στερούν απλώς από τις γυναίκες το μέλλον τους, αλλά και από το Αφγανιστάν τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη». Τονίζεται επίσης ότι αυτή η πολιτική συνιστά «βαθιά επίθεση όχι μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στα διεθνή πρότυπα που η παγκόσμια κοινότητα έχει οικοδομήσει».

Οι χώρες καταγγέλλουν επίσης «την καταστολή δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών, τις διώξεις εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, τις δημόσιες εκτελέσεις, τη σωματική τιμωρία και τις αυθαίρετες συλλήψεις», που -όπως σημειώνεται- «συνεχίζονται με πλήρη ατιμωρησία».

Τα 55 κράτη και η ΕΕ καλούν τους Ταλιμπάν «να παύσουν άμεσα και να αναστρέψουν όλες τις συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όλους τους περιορισμούς κατά των γυναικών και κοριτσιών», και να επιτρέψουν «την ανεμπόδιστη λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών και διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης και λογοδοσίας».

