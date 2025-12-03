Οι Ταλιμπάν θέλουν νεκρούς και τους γιους του δολοφόνου που εκτελέστηκε από 13χρονο

Ο Αφγανός δολοφόνος γνωστός μόνο ως Μανγκάλ, εκτελέστηκε δημοσίως την Τρίτη από έναν 13χρονο συγγενή των θυμάτων του, μπροστά σε 80.000 θεατές σε ένα αθλητικό στάδιο στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Η εκτέλεση στο Χοστ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Qisas» από τους Ταλιμπάν, που μεταφράζεται ως «αντίποινα με τον ίδιο τρόπο» – ουσιαστικά, οφθαλμός αντί οφθαλμού.

The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!

What's even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!

This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn — Nilofar Ayoubi ?? (@NilofarAyoubi) December 2, 2025

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν έκρινε τον Μανγκάλ ένοχο για τη δολοφονία 13 μελών της οικογένειας του εφήβου, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά και τρεις γυναίκες.

Τώρα, έχουν εκδοθεί θανατικές ποινές για τους δύο γιους του, οι οποίοι επίσης καταζητούνται σε σχέση με τις δολοφονίες.

Ο Μοσταγκφάρ Γκουρμπάζ, εκπρόσωπος της αστυνομικής διοίκησης των Ταλιμπάν στο Χοστ, έγραψε στο X ότι οι γιοι «θα είχαν εκτελεστεί μαζί με τον πατέρα τους» αν ήταν παρόντες.

Πρόσθεσε ότι οι ποινές καθυστέρησαν επειδή οι συγγενείς των θυμάτων, που ζουν εκτός Αφγανιστάν, πρέπει να είναι παρόντες για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την επιβολή της τιμωρίας σύμφωνα με την ερμηνεία του ισλαμικού νόμου από τους Ταλιμπάν.

Η δημόσια εκτέλεση της Τρίτης συγκέντρωσε ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη που έχουν καταγραφεί σε τέτοιες εκτελέσεις από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, μετά την χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων.

Στους συγγενείς των θυμάτων είχε προσφερθεί η επιλογή της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης, που θα είχε σώσει τη ζωή του Μανγκάλ, αλλά αντίθετα ζήτησαν την θανατική ποινή.

Με αυτό το περιστατικό, ο αριθμός των ανδρών που εκτελέστηκαν δημόσια από τότε που οι αντάρτες των Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Καμπούλ πριν από τέσσερα χρόνια, επαναφέροντας τη χώρα υπό την αυταρχική τους διακυβέρνηση, ανέρχεται σε 12.

Οι ηγέτες των μαχητών του Αφγανιστάν έχουν επιβάλει μια αυστηρή ερμηνεία του νόμου της Σαρία, η οποία περιλαμβάνει την επιστροφή των δημόσιων εκτελέσεων, καθώς και την απαγόρευση της πρόσβασης των Αφγανών γυναικών και κοριτσιών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις περισσότερες μορφές απασχόλησης.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε την Τρίτη – πριν από τη δημόσια εκτέλεση – ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο».

«Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η ανησυχητική αύξηση των δημόσιων εκτελέσεων έρχεται την ώρα που δυτικοί ταξιδιωτικοί influencers δημοσιεύουν ενθουσιώδη βίντεο στο Instagram για τις περιπέτειές τους στο Αφγανιστάν, ακόμη και όταν ο ΟΗΕ προειδοποιεί για ταχεία επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και των κυβερνήσεων της ΕΕ κατά των ταξιδιών στο Αφγανιστάν, σχεδόν 4.000 τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2024, ενώ σχεδόν 3.000 την επισκέφθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

