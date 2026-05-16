Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

Η αιτία του καυγά δεν έχει διευκρινιστεί από τις αρχές.

Από την εκκλησία στο κελί, κατέληξε μία νύφη την ημέρα του γάμου της στην Πολωνία.

Μία 42χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, οδηγήθηκε στη φυλακή με το νυφικό, μετά από καυγά με τη μητέρα της στη γαμήλια δεξίωση που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Η νεόνυμφη συνελήφθη στις 8 Μαΐου μετά από έντονη λεκτική διαμάχη με τη μητέρα της που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης της σε διαμέρισμα στο Suwalki, περίπου 18 μίλια νοτιοδυτικά των λιθουανικών συνόρων, δήλωσαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη.

Η νύφη χτύπησε τη μαμά της πολλές φορές πριν την χτυπήσει στο πάτωμα, είπαν οι αστυνομικοί, προσθέτοντας ότι η «επιθετική» γυναίκα «αποτελούσε άμεση απειλή» για τον κακοποιημένο γονέα.

Panna młoda prosto z własnego wesela trafiła do policyjnej celi. 42-letnia kobieta została zatrzymana za pobicie matki.https://t.co/mbZSnp0vKa — tvn24 (@tvn24) May 12, 2026

Δεν είναι σαφές τι πυροδότησε τον καυγά. Η μαμά νοσηλεύτηκε για τα τραύματά της.

Μια εικόνα παρακολούθησης της αστυνομίας δείχνει τη νύφη να φοράει ένα παλτό πάνω από το νυφικό της με τα χέρια της δεμένα με χειροπέδες ενώ συνοδεύεται από έναν αξιωματικό.

Ένα τεστ νηφαλιότητας διαπίστωσε ότι ο εξοργισμένος ύποπτος είχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,15% ή 1,5 ανά χιλιόμετρο – σχεδόν οκτώ φορές το νόμιμο όριο στην Πολωνία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στη νύφη απαγορεύτηκε η επικοινωνία με μητέρα της για τις επόμενες δύο εβδομάδες.