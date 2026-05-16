Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

Στη νύφη απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τη μητέρα για δύο εβδομάδες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Snapshot
  • Μία 42χρονη νύφη στην Πολωνία συνελήφθη τη μέρα του γάμου της για ξυλοδαρμό της μητέρας της κατά τη γαμήλια δεξίωση.
  • Η νύφη χτύπησε βίαια τη μητέρα της, η οποία νοσηλεύτηκε για τα τραύματά της.
  • Η νύφη είχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,15%, σχεδόν οκτώ φορές πάνω από το νόμιμο όριο στην Πολωνία.
  • Η γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή με το νυφικό της και της απαγορεύτηκε η επικοινωνία με τη μητέρα της για δύο εβδομάδες.
  • Η αιτία του καυγά δεν έχει διευκρινιστεί από τις αρχές.
Από την εκκλησία στο κελί, κατέληξε μία νύφη την ημέρα του γάμου της στην Πολωνία.

Μία 42χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, οδηγήθηκε στη φυλακή με το νυφικό, μετά από καυγά με τη μητέρα της στη γαμήλια δεξίωση που κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Η νεόνυμφη συνελήφθη στις 8 Μαΐου μετά από έντονη λεκτική διαμάχη με τη μητέρα της που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης της σε διαμέρισμα στο Suwalki, περίπου 18 μίλια νοτιοδυτικά των λιθουανικών συνόρων, δήλωσαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη.

Η νύφη χτύπησε τη μαμά της πολλές φορές πριν την χτυπήσει στο πάτωμα, είπαν οι αστυνομικοί, προσθέτοντας ότι η «επιθετική» γυναίκα «αποτελούσε άμεση απειλή» για τον κακοποιημένο γονέα.

Δεν είναι σαφές τι πυροδότησε τον καυγά. Η μαμά νοσηλεύτηκε για τα τραύματά της.

Μια εικόνα παρακολούθησης της αστυνομίας δείχνει τη νύφη να φοράει ένα παλτό πάνω από το νυφικό της με τα χέρια της δεμένα με χειροπέδες ενώ συνοδεύεται από έναν αξιωματικό.

Ένα τεστ νηφαλιότητας διαπίστωσε ότι ο εξοργισμένος ύποπτος είχε επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,15% ή 1,5 ανά χιλιόμετρο – σχεδόν οκτώ φορές το νόμιμο όριο στην Πολωνία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στη νύφη απαγορεύτηκε η επικοινωνία με μητέρα της για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

