Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

Το δυστύχημα συνέβη στις 25 Ιουλίου του 2021, όταν ο 37χρονος τεχνικός πέθανε ακαριαία από ηλεκτροπληξία

Newsbomb

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερα άτομα, τρεις ιδιοκτήτες ξεχείου και ο εργοδότης του θανόντος, κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο 37χρονου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα το 2021.
  • Ο 37χρονος πέθανε ακαριαία κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής μηχανής αναψυκτικών, χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας ή ρελέ διαφυγής ρεύματος στο χώρο.
  • Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, με ποινές φυλάκισης με αναστολή και χρηματικά πρόστιμα.
  • Ο εργοδότης του θανόντος δικάστηκε για ανάθεση εργασιών χωρίς άδεια και μέσα αυτοπροστασίας, ενώ οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου καταδικάστηκαν για παραλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  • Το ξενοδοχείο συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία μετά το δυστύχημα, παρά τις αντιρρήσεις ότι η ύπαρξη ρελέ δεν θα είχε αποτρέψει το συμβάν.
Snapshot powered by AI

Στην καταδίκη τεσσάρων ατόμων στην υπόθεση θανάτου 37χρονου εργαζόμενου από ηλεκτροπληξία, σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα, οδηγήθηκε χθες ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις ιδιοκτήτες – στελέχη της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου και για τον εργοδότη του 37χρονου ο οποίος εκτελούσε εργασίες επισκευής σε μηχανή αναψυκτικών στον χώρο του σνακ μπαρ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 25 Ιουλίου του 2021, όταν ο 37χρονος τεχνικός, είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο καθώς είχε ειδοποιηθεί ότι η μηχανή αναψυκτικών που βρισκόταν στον χώρο του σνακ μπαρ, είχε παρουσιάσει πρόβλημα.

Ο 37χρονος πέθανε ακαριαία από ηλεκτροπληξία λίγη ώρα αργότερα ενώ στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια του θανάτου βρέθηκαν αφενός οι ευθύνες του ξενοδοχείου, καθώς δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής ρεύματος στο σνακ μπαρ και αφετέρου οι ευθύνες της εργοδότριας εταιρείας που και εμπορευόταν και είχε υπό την ευθύνη της τη συντήρηση των μηχανών αυτών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως και παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή και χρηματικές ποινές. Όπως αναφέρθηκε η οικογένεια του θανόντα έχει αποζημιωθεί για το συμβάν.

Συγκεκριμένα, στον εργοδότη του 37χρονου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 900 ευρώ πρόστιμο, καθώς όπως αναδείχτηκε στη δίκη, ο θανών εκτελούσε εργασίες για τις οποίες δεν είχε άδεια ούτε εκπαίδευση και μάλιστα χωρίς μέσα αυτοπροστασίας.

Στους τρεις ιδιοκτήτητες της ξενοδοχειακής μονάδας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα καθώς υπήρχαν παραλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής ρεύματος στον χώρο του σνακ μπαρ.

Παρότι η μη ύπαρξη ρελέ στην εγκατάσταση ήταν παράνομη, από τη μεριά του ξενοδοχείου υποστηρίχθηκε πως ακόμα και αν υπήρχε, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, άποψη την οποία υποστήριξαν και τεχνικοί πραγματογνώμονες της υπεράσπισης. Η μεριά της υποστήριξης της κατηγορίας, υποστηρίχθηκε πως το ρελέ «είναι ο άγρυπνος φρουρός μιας οποιασδήποτε εγκατάστασης, ειδικά όταν απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους χρήστες» ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το ξενοδοχείο συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία μετά το τραγικό συμβάν.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εξέφρασαν την οδύνη τους για το περιστατικό.

Απολογίες

Στην απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος, εργοδότης του 37χρονου και αντιπρόσωπος της εταιρείας, τόνισε πως υπήρχε εξωτερικός συνεργάτης (αδειουχους ψυκτικος – ηλεκτρόλογος) που είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου θέματα συντήρησης και ότι ο θανών δεν εμπλεκόταν σε εξειδικευμένες εργασίες αλλά περιοριζόταν στην εκτέλεση κάποιων ενεργειών ώστε να διαπιστώνει αν χρειάζεται η μηχανή αντικατάσταση. Γι’ αυτό και όπως είπε, δεν υπήρχαν μέσα αυτοπροστασίας, όπως γάντια κλπ επιμένοντας πως ο θανών δεν εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασιες ουτε ειχε κάποια εξειδίκευση.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, από τη μεριά της ιδιοκτησιας του ξενοδοχείου τόνισε ότι «ως εταιρεία και εφαρμόζουμε πολυ αυστηρά μέτρα και έχουμε πολλά χρονια πολύ σταθερό προσωπικό και ποτέ δεν είχε γίνει ατύχημα. Αντέτεινε μαλιστα πως ο θανών αποδεδειγμένα έκανε ηλεκτρολογικές εργασιες κάτι που ήταν γωνστό σε όλους αφού αυτόν καλούσαν όταν το μηχάνημα είχε βλάβη και πήγαινε εκεί για 7 χρονια εκεί».

«Με στεναχωρεί να ακούω τώρα την εταιρεία να μου λέει πως δεν έκαναν ηλεκτρολογικές εργασίες!» σημείωσε ενώ σε ερώτηση για την απουσία ρελέ απάντησε πως «ακόμα και ρελέ να υπηρχε δεν θα αλλαζε το αποτέλεσμα εβαλε το ρεύμα διπλα στην καρδιά του και δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί».

Ο τρίτος κατηγορούμενος, διεθυντής του ξενοδοχείου, τόνισε οτι «είμαι 40 χρόνια στο ξενοδοχείο από την ιδρυσή του και αυτό ηταν το μόνο ατύχημα που έγινε. Ήταν μια πολυ σοβαρή εταιρεια και είχαμε μια παρα πολύ καλή συνεργασία. Ενώ ανέφερε για την ξενοδοχειακή μονάδα ότι 40 χρόνια δεν είχαμε κανένα ατύχημα ποτέ ούτε στον κατασκευαστικό ούτε στον λειτουργικό τομέα και αμφισβήτησε και εκείνος το κατά πόσο η ύπαρξη ρελέ θα είχε αποτρέψει το κακό».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:39ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Όταν η στατιστική αποκάλυψε το σκάνδαλο μιας συμπαιγνίας με... φιλικές ψήφους και οι αλλαγές του φετινού διαγωνσιμού

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βέμπερ στο συνέδριο της ΝΔ: Παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο την χτυπούσαν, μία «τραβούσε» βίντεο - Άγρια επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 40χρονος αγνοούμενος

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν αναγνωρίζουν τον γάμο παιδιών με συγκεκριμένες οδηγίες για την «παρθενία»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα σκεπάζει εργοτάξια με φουσκωτούς θόλους 12.000 τ.μ.: Το πρόβλημα που θέλει να εξαφανίσει

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film- «Έφτασε!»: Σπαρταριστές σκηνές από το νέο βίντεο για την Ημέρα Σερβιτόρου - Βίντεο

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι πραγματικοί πιλότοι του Top Gun τα λένε όλα: Ζωές και καριέρες στην... Danger Zone

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε ο Τραμπ, πηγαίνει ο Πούτιν - Στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος στις 19-20 Μαΐου

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο στην Πολωνία: Η νύφη σύρθηκε στη φυλακή με νυφικό για τον ξυλοδαρμό της μητέρας της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός: Οι κρατήσεις κινούνται με «παγωμένο» ρυθμό - Προβληματισμός από παράγοντες του κλάδου

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης επαναστατεί ενάντια σε πολυεθνική και εγκαθιστά μηχάνημα αυτόματης πώλησης παγωτού

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ