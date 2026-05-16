Κρήτη: Ένοχοι ιδιοκτήτες και εργοδότης για θάνατο εργαζομένου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο

Snapshot Τέσσερα άτομα, τρεις ιδιοκτήτες ξεχείου και ο εργοδότης του θανόντος, κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο 37χρονου από ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα το 2021.

Ο 37χρονος πέθανε ακαριαία κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής μηχανής αναψυκτικών, χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας ή ρελέ διαφυγής ρεύματος στο χώρο.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, με ποινές φυλάκισης με αναστολή και χρηματικά πρόστιμα.

Ο εργοδότης του θανόντος δικάστηκε για ανάθεση εργασιών χωρίς άδεια και μέσα αυτοπροστασίας, ενώ οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου καταδικάστηκαν για παραλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Το ξενοδοχείο συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία μετά το δυστύχημα, παρά τις αντιρρήσεις ότι η ύπαρξη ρελέ δεν θα είχε αποτρέψει το συμβάν.

Στην καταδίκη τεσσάρων ατόμων στην υπόθεση θανάτου 37χρονου εργαζόμενου από ηλεκτροπληξία, σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα, οδηγήθηκε χθες ομόφωνα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις ιδιοκτήτες – στελέχη της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου και για τον εργοδότη του 37χρονου ο οποίος εκτελούσε εργασίες επισκευής σε μηχανή αναψυκτικών στον χώρο του σνακ μπαρ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 25 Ιουλίου του 2021, όταν ο 37χρονος τεχνικός, είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο καθώς είχε ειδοποιηθεί ότι η μηχανή αναψυκτικών που βρισκόταν στον χώρο του σνακ μπαρ, είχε παρουσιάσει πρόβλημα.

Ο 37χρονος πέθανε ακαριαία από ηλεκτροπληξία λίγη ώρα αργότερα ενώ στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια του θανάτου βρέθηκαν αφενός οι ευθύνες του ξενοδοχείου, καθώς δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής ρεύματος στο σνακ μπαρ και αφετέρου οι ευθύνες της εργοδότριας εταιρείας που και εμπορευόταν και είχε υπό την ευθύνη της τη συντήρηση των μηχανών αυτών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως και παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή και χρηματικές ποινές. Όπως αναφέρθηκε η οικογένεια του θανόντα έχει αποζημιωθεί για το συμβάν.

Συγκεκριμένα, στον εργοδότη του 37χρονου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 900 ευρώ πρόστιμο, καθώς όπως αναδείχτηκε στη δίκη, ο θανών εκτελούσε εργασίες για τις οποίες δεν είχε άδεια ούτε εκπαίδευση και μάλιστα χωρίς μέσα αυτοπροστασίας.

Στους τρεις ιδιοκτήτητες της ξενοδοχειακής μονάδας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα καθώς υπήρχαν παραλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής ρεύματος στον χώρο του σνακ μπαρ.

Παρότι η μη ύπαρξη ρελέ στην εγκατάσταση ήταν παράνομη, από τη μεριά του ξενοδοχείου υποστηρίχθηκε πως ακόμα και αν υπήρχε, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, άποψη την οποία υποστήριξαν και τεχνικοί πραγματογνώμονες της υπεράσπισης. Η μεριά της υποστήριξης της κατηγορίας, υποστηρίχθηκε πως το ρελέ «είναι ο άγρυπνος φρουρός μιας οποιασδήποτε εγκατάστασης, ειδικά όταν απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους χρήστες» ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το ξενοδοχείο συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία μετά το τραγικό συμβάν.

Όλοι οι κατηγορούμενοι εξέφρασαν την οδύνη τους για το περιστατικό.

Απολογίες

Στην απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος, εργοδότης του 37χρονου και αντιπρόσωπος της εταιρείας, τόνισε πως υπήρχε εξωτερικός συνεργάτης (αδειουχους ψυκτικος – ηλεκτρόλογος) που είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου θέματα συντήρησης και ότι ο θανών δεν εμπλεκόταν σε εξειδικευμένες εργασίες αλλά περιοριζόταν στην εκτέλεση κάποιων ενεργειών ώστε να διαπιστώνει αν χρειάζεται η μηχανή αντικατάσταση. Γι’ αυτό και όπως είπε, δεν υπήρχαν μέσα αυτοπροστασίας, όπως γάντια κλπ επιμένοντας πως ο θανών δεν εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασιες ουτε ειχε κάποια εξειδίκευση.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, από τη μεριά της ιδιοκτησιας του ξενοδοχείου τόνισε ότι «ως εταιρεία και εφαρμόζουμε πολυ αυστηρά μέτρα και έχουμε πολλά χρονια πολύ σταθερό προσωπικό και ποτέ δεν είχε γίνει ατύχημα. Αντέτεινε μαλιστα πως ο θανών αποδεδειγμένα έκανε ηλεκτρολογικές εργασιες κάτι που ήταν γωνστό σε όλους αφού αυτόν καλούσαν όταν το μηχάνημα είχε βλάβη και πήγαινε εκεί για 7 χρονια εκεί».

«Με στεναχωρεί να ακούω τώρα την εταιρεία να μου λέει πως δεν έκαναν ηλεκτρολογικές εργασίες!» σημείωσε ενώ σε ερώτηση για την απουσία ρελέ απάντησε πως «ακόμα και ρελέ να υπηρχε δεν θα αλλαζε το αποτέλεσμα εβαλε το ρεύμα διπλα στην καρδιά του και δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί».

Ο τρίτος κατηγορούμενος, διεθυντής του ξενοδοχείου, τόνισε οτι «είμαι 40 χρόνια στο ξενοδοχείο από την ιδρυσή του και αυτό ηταν το μόνο ατύχημα που έγινε. Ήταν μια πολυ σοβαρή εταιρεια και είχαμε μια παρα πολύ καλή συνεργασία. Ενώ ανέφερε για την ξενοδοχειακή μονάδα ότι 40 χρόνια δεν είχαμε κανένα ατύχημα ποτέ ούτε στον κατασκευαστικό ούτε στον λειτουργικό τομέα και αμφισβήτησε και εκείνος το κατά πόσο η ύπαρξη ρελέ θα είχε αποτρέψει το κακό».