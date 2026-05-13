Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων
Πολίτες αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα και ενημέρωσαν τις Αρχές
Snapshot
Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν πολίτες στα Δικαστήρια Χανίων, το απόγευμα της Τετάρτης (13/5).
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πτώμα εντοπίστηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές, στην οδό Γιαμπουδάκη.
Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο κάνουν λόγο για πτώμα που βρισκόταν σε αποσύνθεση εδώ και πολλές ημέρες.
Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργείται από τις Αρχές.
