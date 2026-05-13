Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Αρχές.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν πολίτες στα Δικαστήρια Χανίων, το απόγευμα της Τετάρτης (13/5).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το πτώμα εντοπίστηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές, στην οδό Γιαμπουδάκη.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο κάνουν λόγο για πτώμα που βρισκόταν σε αποσύνθεση εδώ και πολλές ημέρες.

Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργείται από τις Αρχές.

