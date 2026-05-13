Βόλος: Ο γάτος που ζει στο βιοχημικό εργαστήριο του Νοσοκομείου προκάλεσε ΕΔΕ με την παρουσία του
Ο γάτος, που είναι γνωστός με το όνομα «Μπάμπης ο Μπερμπάντης» δέχεται χάδια από τους εργαζόμενους εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο
- Στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Βόλου ζει και κυκλοφορεί εδώ και πάνω από έναν χρόνο μια γάτα, ονομαζόμενη «Μπάμπης ο Μπερμπάντης».
- Η παρουσία της γάτας έγινε γνωστή στη διοίκηση του νοσοκομείου μετά από καταγγελία ασθενούς, παρά το γεγονός ότι τα ζώα απαγορεύονται σε τέτοιους χώρους.
- Οι κανόνες των βιοχημικών εργαστηρίων απαγορεύουν την είσοδο ζώων για να αποτραπεί η μόλυνση δειγμάτων και η αλλοίωση αποτελεσμάτων.
- Η διοίκηση ξεκίνησε έρευνα και διέταξε ΕΔΕ για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος και να διερευνηθεί το περιστατικό.
- Το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε για την παρουσία της γάτας και την εξέλιξη της υπόθεσης στο εργαστήριο.
Στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Βόλου έχει γίνει γνωστή η παρουσία μιας γάτας, η οποία κυκλοφορεί μέσα στον χώρο και έχει ουσιαστικά «υιοθετηθεί» από το προσωπικό. Ο γάτος, που είναι γνωστός με το όνομα «Μπάμπης ο Μπερμπάντης», περπατάει συχνά στο εργαστήριο, ξαπλώνει ακόμα και πάνω στους αναλυτές και δέχεται χάδια από τους εργαζόμενους εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.
Η κατάσταση αυτή έγινε γνωστή στη διοίκηση του νοσοκομείου μετά από καταγγελία ασθενή, καθώς μέχρι τότε δεν ήταν επίσημα γνωστή. Παράλληλα, ο γάτος είχε γίνει κάτι σαν «μασκότ» του εργαστηρίου και υπήρχαν και φωτογραφίες του στα κοινωνικά δίκτυα, παρότι η παρουσία ζώων σε τέτοιους χώρους δεν επιτρέπεται.
Σύμφωνα με το gegonota, οι κανόνες στα βιοχημικά εργαστήρια αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος ζώων, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρουν μικρόβια και να επηρεάσουν τα δείγματα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Μετά την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ ενημερώθηκε και το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθεί η υπόθεση και να εκτιμηθεί αν υπάρχει κίνδυνος στον χώρο του εργαστηρίου.