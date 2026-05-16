Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 40χρονος αγνοούμενος

Η υπόθεση διερευνάται από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στο χωριό Πάλλη του Δήμου Ορεστιάδας, μετά τον εντοπισμό νεκρού 40χρονου άνδρα από την Κομοτηνή σε αγροτική περιοχή της κοινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας radioevros.gr, ο άνδρας είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του εδώ και αρκετές ημέρες στις παρυφές του χωριού, γεγονός που είχε προκαλέσει την ανησυχία και την περιέργεια των κατοίκων της περιοχής. Οι κάτοικοι, βλέποντας το όχημα να παραμένει επί ημέρες στο ίδιο σημείο, ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.

Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό του 40χρονου από αγρότη της περιοχής, ο οποίος τον βρήκε απαγχονισμένο σε κοντινό σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται πως χρησιμοποίησε καλώδια για να θέσει τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την υπόθεση διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση.