Τρίτη τετραετία ή πισωγύρισμα: Σκληρό πολιτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, παρουσιάζοντας το δίλημμα ως «σταθερότητα ή επιστροφή στο παρελθόν».

Εξέφρασε σφοδρή κριτική προς την αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για τοξικότητα, λαϊκισμό και έλλειψη σοβαρής εναλλακτικής πρότασης.

Απευθύνθηκε και στην εσωτερική βάση της ΝΔ, καλώντας σε ενότητα και συνεργασία για την Ελλάδα του 2030.

Παρουσίασε το όραμά του για την επόμενη πενταετία με έμφαση σε οικονομικές αυξήσεις, μείωση φόρων, εξωτερική πολιτική, άμυνα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της, αναγνώρισε λάθη και καθυστερήσεις, αλλά ζήτησε εντολή για σκληρή δουλειά χωρίς λευκή επιταγή. Snapshot powered by AI

Σε μια ομιλία με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας από το 16ο Συνέδριο της Νέα Δημοκρατία, ζητώντας ουσιαστικά εντολή για μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Από το βήμα του συνεδρίου στο MetropolitanExpo, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το δίλημμα των επόμενων εκλογών ως επιλογή «σταθερότητας ή επιστροφής στο παρελθόν», υποστηρίζοντας ότι:

«Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». Παράλληλα έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης λέγοντας «πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους - είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή».

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας τις πολιτικές της περιόδου 2015.

Με σαφή ειρωνική διάθεση ανέφερε:

«Μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτό που τελικά κατάλαβαν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες».

Η αναφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χειροκροτήματα από τους συνέδρους, ενώ ο πρωθυπουργός κατηγόρησε συνολικά την αντιπολίτευση για «τοξικότητα», «λαϊκισμό» και έλλειψη σοβαρής εναλλακτικής πρότασης.

Αιχμές και για Ανδρουλάκη

Στο στόχαστρο μπήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος».

Η αποστροφή αυτή θεωρήθηκε μία από τις πιο αιχμηρές στιγμές της βραδιάς, αποτυπώνοντας το πολωμένο πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται.

Το σχέδιο της επόμενης πενταετίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμά του για την «Ελλάδα του 2030», δίνοντας έμφαση:

Στην οικονομία

Μόνιμες αυξήσεις αποδοχών

Μειώσεις φόρων

Συνέχιση μεταρρυθμίσεων

Στην εξωτερική πολιτική και άμυνα

«Γαλάζια και ασφαλή νερά στο Αιγαίο»

Ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος

Διεθνής ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Στους θεσμούς

Συνταγματική Αναθεώρηση

Θεσμική αναγέννηση

Εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης

«Το είπαμε, το κάναμε»

Σηκώνοντας το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ του 2023, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της:

«Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας».

Παράλληλα αναγνώρισε «καθυστερήσεις και λάθη», τονίζοντας όμως ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

«Δεν ζητάμε λευκή επιταγή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε άνοιγμα τόσο προς τη βάση της ΝΔ όσο και προς απογοητευμένους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου. «Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Ζητάμε εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς». Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει «εγγυητής πολιτικής σταθερότητας» σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και προειδοποίησε ότι «η μάχη θα είναι σκληρή».

Το 16ο Συνέδριο της ΝΔ εξελίχθηκε σε επίδειξη πολιτικής συσπείρωσης και προεκλογικής ετοιμότητας, με κεντρικό σύνθημα: «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Το κυβερνών κόμμα επιχειρεί να εμφανιστεί ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, ενώ το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ήδη ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. «Το 2030 είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα και που σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού Κράτους – Η πατρίδα μάς καλεί και πάλι σε μία νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του ’27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο», είπε ο . Μητσοτάκης προσθέτοντάς: «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023». Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης τονίζοντας: «Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα συστράτευσης – τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία.

Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές».

Διαβάστε επίσης