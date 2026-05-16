«Αδελφέ μου σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει τίποτα»: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο του Άγγελου

Snapshot Τα αδέλφια του κατηγορούμενου κατέθεσαν ότι εκείνος ήταν ήρεμος και υποστήριξαν ότι δεν είχε κακοποιήσει τον Άγγελο.

Η αδελφή του κατηγορούμενου ανέφερε πως ο Άγγελος είχε καλή σχέση με τον αδελφό της και πως η μητέρα του παιδιού δεν φρόντιζε επαρκώς το παιδί.

Η 19χρονη γειτόνισσα κατέθεσε ότι έκανε ΚΑΡΠΑ στον Άγγελο και περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως κοινωνικό και προστατευτικό, χωρίς βίαιη συμπεριφορά.

Η μητέρα του Άγγελου φέρεται να πίεζε το παιδί να φάει και να υψώνει τον τόνο της φωνής της, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η δίκη για τον θάνατο του Άγγελου συνεχίζεται με νέες συνεδριάσεις τον Ιούνιο. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντασης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης διεξάγεται η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, που έπεσε θύμα βάναυσης κακοποίησης σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, που έχει αναλάβει να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου, αλλά και των όσων προηγήθηκαν, ακούστηκαν νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες, που περιελάμβαναν τα αδέλφια του κατηγορούμενου και μία 19χρονη γειτόνισσα.

Η κατάθεση του αδελφού και της αδελφής του κατηγορούμενου

«Αδελφέ μου σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει τίποτα» κατέθεσε ο αδελφός του κατηγορουμένου που τον περιέγραψε ως ένα ήρεμο άνθρωπο με τον οποίο είχαν πάντοτε καλές σχέσεις.

Η αδελφή του κατηγορουμένου στην κατάθεσή της, υποστήριξε πως είχε δει τον Άγγελο να έχει καλή σχέση με τον αδελφό της, λέγοντας πως σε περιστατικό που θυμόταν, το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά του, ενώ προηγουμένως είχε βρίσει τη μητέρα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε ακούσει το παιδί να φωνάζει τον κατηγορούμενο «μπαμπά».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε τη μητέρα του παιδιού, την 27χρονη, μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ ο αδελφός της τής είχε αναφέρει ότι η γυναίκα είχε αποκτήσει το παιδί με άνδρα Ρομά, σχέση που, όπως της είχε πει, δεν ενέκριναν οι γονείς της. Η ίδια υποστήριξε ότι όταν γνώρισε την 27χρονη τη συμπάθησε, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα ο αδελφός της φέρεται να της εξέφρασε απογοήτευση, λέγοντας ότι η μητέρα δεν φρόντιζε ιδιαίτερα το παιδί.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είχε παρατηρήσει μελανιά στο αυτί του Άγγελου. Όπως ανέφερε, η μητέρα του παιδιού της εξήγησε ότι είχε χτυπήσει στο κρεβάτι.

Η αδελφή του κατηγορούμενου είπε ακόμη ότι ο αδελφός της τής είχε μεταφέρει πως η μητέρα πίεζε το παιδί να φάει, τσιμπώντας το στα μάγουλα, και πως εκείνος της είχε κάνει παρατήρηση. Ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα της είχε πει ο κατηγορούμενος, η μητέρα ύψωνε τον τόνο της φωνής της στο παιδί.

Η ίδια κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει τον αδελφό της γιατί δεν ενημέρωσε τους γονείς της μητέρας του παιδιού. Εκείνος, όπως είπε, της είχε απαντήσει ότι τους είχε ενημερώσει και ότι εκείνοι της είχαν πει να μην το ξανακάνει.

Περιγράφοντας τον αδελφό της, η μάρτυρας υποστήριξε ότι ήταν ένας «φυσιολογικός άνθρωπος», ήρεμος, χωρίς καβγάδες και εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Για την ημέρα του περιστατικού, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την πρώην σύζυγο του αδελφού της. Όπως είπε, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, όμως εκείνος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της, αλλά στο μεταξύ ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι τον είδε δύο ημέρες αργότερα στα κρατητήρια. Εκεί, όπως κατέθεσε, της ορκίστηκε ότι δεν είχε ακουμπήσει το παιδί. Σε επόμενο επισκεπτήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να της περιέγραψε ότι το πρωί του περιστατικού, όταν ξύπνησαν, η 27χρονη κατέβασε το παιδί στο ισόγειο και το άφησε εκεί για να πάει να πάρει καφέ. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η μάρτυρας, πήγε στην κουζίνα και άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, πριν δει το παιδί χτυπημένο.

Η αδελφή του κατηγορούμενου κατέθεσε ακόμη ότι σε άλλο επισκεπτήριο ο αδελφός της τής είπε πως φοβόταν, επειδή είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του παιδιού ότι θα την καταγγείλει. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, εκείνη φέρεται να του είχε απαντήσει ότι, αν το κάνει, θα τον καταγγείλει και η ίδια.

«Ο Άγγελος δεν πλησίαζε τη μητέρα του» είπε η μάρτυρας για να εξηγήσει τη σχέση που είχε το παιδί μαζί της.

19χρονη γειτόνισσα: Έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί

Σύμφωνα με την κατάθεση 19χρονης γειτόνισσας της οικογένειας του μικρού Άγγελου, ο κατηγορούμενος την κάλεσε να μπει μέσα λέγοντάς της «έλα, έλα μέσα» και της εξήγησε ότι το παιδί είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι.

Η μάρτυρας βρισκόταν στον χώρο όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Όπως είπε, ξύπνησε από τις φωνές του κατηγορούμενου, τον οποίο περιέγραψε ιδιαίτερα ταραγμένο. «Εγώ ξύπνησα από τις φωνές του, τόσο ταραγμένος ήταν. Πήγα και έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί για να βοηθήσω», ανέφερε στο δικαστήριο.

Η ίδια παρουσίασε τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο κοινωνικό, που βοηθούσε τους γείτονες και, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί ποτέ να είναι βίαιος. Υποστήριξε ακόμη ότι ήταν προστατευτικός με τα παιδιά της γειτονιάς, ενώ ανέφερε πως τον είχε επηρεάσει ο θάνατος των γονιών του.

Παράλληλα, κατέθεσε ότι γνώριζε πως ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν καβγάδες με τον πατέρα της, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να γνωρίζει λεπτομέρειες. Ανέφερε επίσης ότι ο χωρισμός του από την πρώτη του σύζυγο ήταν δύσκολος.

Για τη μητέρα του Άγγελου, η μάρτυρας είπε ότι δεν της είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως είχε νοητική υστέρηση. «Το παιδί φαινόταν αγαπησιάρικο και του άρεσε να παίζει», είπε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της μητέρας προς το παιδί της φαινόταν φυσιολογική. «Μπορεί να τον μάλωνε, αλλά μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια», σημείωσε.

Η γειτόνισσα ανέφερε ακόμη ότι κάποια στιγμή είχε δει στο παιδί μία γρατζουνιά και, όπως είπε, της είχαν εξηγήσει ότι είχε χτυπήσει.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ έχουν ήδη οριστεί και νέες δικάσιμοι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης