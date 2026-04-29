EE προς τουρίστες: Κανονίστε τις διακοπές σας, δεν θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων- Η δήλωση Τζιτζικώστα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Τετάρτη τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες να προχωρήσουν με τα σχέδια διακοπών και ταξιδιών τους, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ότι θα προστατεύονται σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαταραχή.



Η δήλωση αυτή έγινε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών και Βιώσιμου Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών μεταφορών της Ένωσης στην Κύπρο.

«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενδείξεις έλλειψης προμηθειών καυσίμων αεροσκαφών», επέμεινε ο κ. Τζιτζικώστας, αναφέροντας ότι η ΕΕ θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

Επίσης, προέτρεψε τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες να μην αποφεύγουν να κάνουν σχέδια για ταξίδια και διακοπές.

«Εάν οι πολίτες μας ή οι πιθανοί τουρίστες από τρίτες χώρες δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για να κλείσουν τα ταξίδια και τις διακοπές τους, μια κρίση θα μας χτυπήσει νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε και πρέπει να αποφύγουμε να εισέλθουμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο», δήλωσε ο Τζιτζίκωστας.

