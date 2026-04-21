Υπουργός Μεταφορών Κύπρου: Μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Το ενδεχόμενο να προκληθούν ελλείψεις στα καύσιμα κίνησης στην Ευρώπη εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή παραδέχθηκε ο Υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Αλέξης Βαφεάδης, κατά την άφιξή του στο άτυπο συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών στις Βρυξέλλες. Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε κατάσταση στασιμότητας, γεγονός που αναδεικνύει την ευαλωτότητα της Ευρώπης στον βραχυπρόθεσμο εφοδιασμό. Ο κ. Βαφεάδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη «πιθανότητα», ξεκαθαρίζοντας πως η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί εγρήγορση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ οφείλει να διαχειριστεί καλύτερα τους ρυθμούς κατανάλωσης ώστε να εξουδετερωθούν οι κίνδυνοι σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ανάγκη για προετοιμασία και η ανησυχία για τις πτήσεις

Παρά την ανησυχία, ο υπουργός θέλησε να καθησυχάσει το κοινό διευκρινίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε κάποια επικίνδυνη ζώνη που να δικαιολογεί πανικό. Πρωταρχικός στόχος της συζήτησης είναι η αποφυγή φαινομένων όπως οι ουρές στα πρατήρια βενζίνης, ένα σενάριο που η κυβέρνηση επιθυμεί να προλάβει πριν καν εκδηλωθεί. Όπως ανακοινώθηκε, η συνάντηση της Τρίτης θεωρείται καθοριστική, καθώς θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σε δύο ημέρες. Ερωτηθείς για τα αεροπορικά καύσιμα, ο Αλέξης Βαφεάδης παραδέχθηκε ότι μια τέτοια έλλειψη θα επηρέαζε άμεσα τη συνδεσιμότητα και κάθε Ευρωπαίο πολίτη, γεγονός που καθιστά την ετοιμότητα επιτακτική.

Το σχέδιο δράσης AccelerateEU και οι διαβεβαιώσεις Τζιτζικώστα

Από την πλευρά του πάντως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, σημείωσε πως η κρίση επηρεάζει όλα τα μέσα μεταφοράς και όλα τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την Τετάρτη το ενεργειακό πλάνο «AccelerateEU», το οποίο εστιάζει κατά κύριο λόγο στα καύσιμα μεταφορών και ιδιαίτερα στο καύσιμα αεροσκαφών. Ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός σχετικά με τις φήμες για άμεσο κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συστημικές ελλείψεις που θα οδηγούσαν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων τις επόμενες εβδομάδες. Η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης βάσει της νομοθεσίας, τα οποία μπορούν να αποδεσμευτούν αν παραστεί ανάγκη σε συντονισμό με την αγορά.

Διαβάστε επίσης