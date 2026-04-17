Τζιτζικώστας: Διαθέτουμε επαρκή ποσότητα αεροπορικών καυσίμων – Προετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο

Οι ακυρώσεις πτήσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες οφείλονται στο υψηλό κόστος καυσίμων και όχι σε έλλειψη τους.

Καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα εμφανίστηκε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, μία ημέρα μετά τη σχετική προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Σε συνέντευξή Τύπου μετά το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ, στη Λευκωσία, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε:

«Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα κι όσα ακούγονται για ελλείψεις στις επόμενες εβδομάδες δεν ισχύουν».

«Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να προκύψουν ελλείψεις εφοδιασμού σε καύσιμα στην αεροπλοΐα, εφόσον συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αρμόδια Συντονιστική Ομάδα Πετρελαίου της Κομισιόν συνεδρίασε χτες και συζήτησε αυτό το θέμα, καθώς η διαθεσιμότητα καυσίμων παραμένει πρωταρχικό μέλημα όλων μας», είπε και πρόσθεσε:

«Άλλωστε, τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρώπης και μόνο το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από εισαγωγές. Είναι όμως σαφές ότι εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα η ΕΕ θα είναι προετοιμασμένη για να προχωρήσει σε συντονισμένη αποδέσμευση των αποθεμάτων καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη».

«Διατηρούμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα αποδεσμευτούν μόνον εφόσον απαιτηθεί. Μέχρι στιγμής πάντως διαχειριζόμαστε χωρίς ελλείψεις την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και επίσης δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε αυτό το στάδιο, λόγω έλλειψης καυσίμων», επεσήμανε και κατέληξε:

«Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες σχετίζονται με το υψηλό κόστος των καυσίμων κι όχι με έλλειψή τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τόσο την επάρκεια καυσίμων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και την αεροπλοΐα, όσο και την απρόσκοπτη τήρηση των δικαιωμάτων των επιβατών πτήσεων».