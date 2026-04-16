Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες

Ο Μπιρόλ προειδοποιεί ότι η επιβολή μόνιμων διοδίων στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνα προηγούμενα για άλλες θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας.

Η Ευρώπη διαθέτει καύσιμα αεροσκαφών ενδεχομένως για «περίπου 6 εβδομάδες», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος προειδοποίησε για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, παρουσίασε μια αποκαρδιωτική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις «της μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», όπως την χαρακτήρισε.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ έκανε λόγο για μία δεινή κατάσταση «η οποία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», είπε στο Associated Press ο Φατίχ Μπιρόλ.

Οι οικονομικές επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές με άνιση ένταση, με ορισμένες χώρες να «πληγούν περισσότερο από άλλες», τόνισε, ο Μπιρόλ και εξήγησε ότι η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο δεν θα είναι εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται δυνατά. Θα είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες. Οι φτωχότερες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια θα φτάσει στην Ευρώπη και την Αμερική».

Αναφορικά με την Ευρώπη ο Μπιρόλ ανέφερε ότι αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, «μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων για τα αεροσκάφη».

Ο Μπιρόλ εξέφρασε την αντίθεσή του στο σύστημα των διοδίων που έχει ήδη εφαρμόσει το Ιράν σε ορισμένα πλοία με την πληρωμή εκατομμυρίων προκειμένου να τους επιτρέψει να διέλθουν από τα Στενά. Ο επικεφαλής του ΔΟΕ υπογράμμισε ότι αν τα «διόδια» γίνουν μόνιμα τότε θα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο και στη συνέχεια να εφαρμοστούν διόδια και σε άλλες θαλάσσιες δούς, όπως τα ζωτικής σημασίας Στενά της Μαλάκκα στην Ασία.

«Αν το αλλάξουμε μια φορά, μπορεί να είναι δύσκολο να το επαναφέρουμε. Θα είναι δύσκολο να έχουμε ένα σύστημα διοδίων εδώ, που να εφαρμόζεται εδώ, αλλά όχι κάπου αλλού. Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει χωρίς όρους από το σημείο Α στο σημείο Β», ανέφερε.