Lufthansa: «Κόβει» 20.000 πτήσεις λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων θα περικοπούν από το πρόγραμμά της αυτό το καλοκαίρι, λόγω του αυξανόμενου κόστος των καυσίμων αεροσκαφών. Οι περισσότερες από τις περικοπές προέρχονται από το κλείσιμο του ζημιογόνου στόλου CityLine και την απόσυρση των 27 αεροσκαφών της. Απέδωσε την κίνηση στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών, το οποίο, όπως είπε, είχε υπερδιπλασιαστεί, καθώς και τις εργασιακές διαφορές με το εργατικό δυναμικό της.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκομμένες λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ. Οι καταναλωτές αισθάνονται επίσης την πίεση, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων παρουσιάζουν πλέον σημαντικές αυξήσεις. Ο επικεφαλής της Ryanair, Mάικλ Ο'Λίρι δήλωσε στο Sky News αυτόν τον μήνα ότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί ο εφοδιασμός με καύσιμα από τον Μάιο, εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό.

Είπε ότι το κόστος του πετρελαίου ήταν μέρος των «ευρύτερων επιπτώσεων», αλλά η πιο «άμεση ανησυχία» ήταν οι προμήθειες καυσίμων για αεροσκάφη. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε επίσης στο Associated Press την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη είχε «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμων για αεροσκάφη».

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Lufthansa δήλωσε ότι οι 20.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν θα εξοικονομήσουν 40.000 τόνους καυσίμων αεριωθούμενων έως τον Οκτώβριο - προσθέτοντας ότι οι περικοπές αντιπροσώπευαν μόνο το 1% των «διαθέσιμων χιλιομέτρων θέσεων» της.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ενοποιεί το ευρωπαϊκό της δίκτυο και ότι ασύμφορες διαδρομές από τους κόμβους της στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο θα «ψαλιδιστούν», ενώ οι υπάρχουσες διαδρομές από τη Ζυρίχη, τις Βρυξέλλες και τη Βιέννη θα επεκταθούν.

Ο γερμανικός αερομεταφορέας δήλωσε ότι οι επιβάτες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων και στις συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, η χωρητικότητα των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων της Lufthansa θα μειωθεί κάπως στο τέλος του καλοκαιριού, όταν θα χάσει έξι διηπειρωτικά αεροσκάφη. Δύο εμβληματικά Boeing 747 θα μείνουν στο έδαφος για τον χειμώνα ενόψει του τελικού τους αποχαιρετισμού κάποια στιγμή το 2027. Τέσσερα Airbus A340-600 αποσύρονται επίσης οριστικά τον Οκτώβριο.

